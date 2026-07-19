تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا يجدد أزمة نقص صواريخ "باتريوت"

أسفرت هجمات روسية استهدفت كييف ومدنا أوكرانية أخرى بالصواريخ والطائرات المسيّرة والقنابل الموجّهة عن سقوط قتلى وعشرات المصابين، وسط أضرار واسعة في المباني والبنية التحتية، وسط تصاعد اعتماد موسكو على الصواريخ الباليستية، وتواصل مطالب كييف بتعزيز دفاعاتها الجوية

هاجمت روسيا كييف ومدنا أوكرانية أخرى بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وقنابل موجهة، الأحد، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، وفقا لما ذكرته السلطات، لتسلط الضوء مجددا على النقص الذي تواجهه أوكرانيا في أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" أميركية الصنع.

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وكثفت موسكو في الأسابيع الأخيرة من استخدامها للصواريخ الباليستية، في مسعى منها إلى خنق الضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت النفط في عمق الأراضي الروسية، والتي تسببت في نقص حاد بالوقود أثّر في كلّ من الجيش والسكان المدنيين.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد صرّح بأنه مستعد لمنح أوكرانيا تراخيص لإنتاج منظومات "باتريوت"، وهي الوسيلة الأكثر نجاعة لاعتراض الصواريخ الباليستية الروسية، ما قد يعزز دفاعات كييف. ومع ذلك، لا تزال التفاصيل والجدول الزمني غير واضحين، وقد يستغرق الإنتاج الكامل سنوات.

وبدأ الهجوم الأخير على كييف في حدود الساعة 01:30 صباحا بالتوقيت المحلي واستمر عدة ساعات، دوّت خلالها أصوات الانفجارات في أنحاء المدينة.

وأطلقت روسيا 41 صاروخا و125 طائرة مسيّرة في أنحاء أوكرانيا خلال الليل، وفقا لسلاح الجو الأوكراني. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن معظم الصواريخ استهدفت العاصمة. وفي وقت لاحق من اليوم الأحد، أسفر هجوم روسي على منشأة بريدية بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين على الأقل، وفقا للإدارة الإقليمية.

كما ضربت قنابل موجّهة روسية مدينتي خيرسون وسومي، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية وجهاز الطوارئ الأوكراني، حيث أسفرت كل ضربة عن مقتل شخص واحد على الأقل.

الضربات بالصواريخ الباليستية أصبحت أكثر تكرارا

وتسبّبت الضربات على كييف في اندلاع حرائق في 5 أحياء، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبان سكنية، ومواقع إدارية وصناعية، ومبنى سكني للطلاب ومركبات، وفقا لجهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني.

وكانت فيكتوريا شيكو، 32 عاما، تحتمي في ممر مبناها السكني مع أطفالها السبعة وزوجها عندما سمعوا دوي الانفجارات العنيفة.

وقالت: "عندما انطلقت صفارات الإنذار، تأكدنا من وجود صواريخ باليستية، ثم توجهنا إلى الممر. بعد ذلك بدأت الانفجارات تتوالى، صاروخا تلو الآخر".