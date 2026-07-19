عون يجري محادثات مع روبيو في أولى لقاءاته في واشنطن

بحث الرئيس اللبناني، جوزيف عون، مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بواشنطن سبل تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، وذلك بمستهل زيارة رسمية تشمل لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لبحث "صيغة الإطار" الرامية لبسط سلطة الدولة.

التقى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن التي وصلها السبت، وذلك بعد اختتام جولة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما.

وجرى اللقاء في مبنى وزارة الخارجية الأميركية، وفقا لما أفاد به مراسل الأناضول.

وزيارة عون هي الأولى التي يقوم بها رئيس لبناني لواشنطن منذ أن استقبل الرئيس الأسبق، باراك أوباما، نظيره ميشال سليمان في البيت الأبيض، عام 2009.

ومساء السبت، وصل عون، إلى واشنطن في زيارة رسمية تستمر 4 أيام يلتقي خلالها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، في البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يجري عون، سلسلة لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للكونغرس، ومسؤولين في الإدارة الأميركية، وفقا لبيان سابق للرئاسة اللبنانية.

ووصل عون وعقيلته إلى "قاعدة أندروز الجوية العسكرية في واشنطن"، في بداية زيارة رسمية بدعوة من ترامب، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، السبت، في بيان، أن عون، سيبحث مع مسؤولين أمريكيين الوضع في لبنان، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد، إضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية التي يحتلها، وبسط سلطة الدولة على جميع المناطق.

وفي 8 تموز/ يوليو الجاري، قال عون، وفق بيان للرئاسة حينها، إن زيارته إلى واشنطن تعكس الاهتمام الأمريكي غير المسبوق بلبنان، ودعمها مسار التوصل إلى حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي الزيارة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم "صيغة الإطار" التي وقعتها بيروت وتل أبيب برعاية أمييكية في 26 حزيران/ يونيو 2026، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين لم تُحددا.

ولم تتضمن الصيغة جدولًا زمنيًا للانسحاب، وربطت استكماله بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

ومنذ 2 آذار/ مارس 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4 آلاف و328 شخصًان وإصابة 12 ألفًا و227 آخرين، فضلًا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.