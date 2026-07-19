موجز أنباء العالم الأحد

واشنطن تعلن تركيزها على استهداف الحرس الثوري الذي قتل جنديَّين أميركيَّين، في الليلة الثامنة من غاراتها المتواصلة على إيران، التي اتهمتها باستهداف منشأة للطاقة النووية، والحرس الثوري يستأنف تعطيل الملاحة المخالفة لتوجيهاته في هرمز وقصفه قواعد أميركية في الإقليم

شابة إيرانية في أحد شوارع طهران تمر من أمام رسمتين للمرشد الأعلى السابق، علي خامنئي، والحالي، مجتبى خامنئي، في خضم التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن (Getty Images)

قال الجيش الأميركي صباح الأحد إنه أنهى الليلة الثامنة من الغارات الجوية على إيران، مستهدفا خصوصا قوات الحرس الثوري المسؤولة عن مقتل جنديَّين أميركيَّين في الأردن، فيما واصلت إيران ضرب أهداف في دول المنطقة الحليفة لواشنطن.

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تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران

واتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأنها هاجمت محطة "دارخوين" النووية، التي ما زالت قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه اعترض سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز من دون إذن، وذلك في ظل تصاعد الاشتباك بين واشنطن وطهران بهدف السيطرة على المضيق.

كما أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدتين أميركيتين في الكويت باستخدام طائرات مسيّرة انقضاضية، في رد على الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على أراضيه.

وفي هذا السياق، قالت السلطات الكويتية إن محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه قُصفت للمرة الثانية في يومين، ما أسفر عن اندلاع حريق في بعض مرافقها، وذلك بعدما أعلن الجيش أنه يتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.

ودوّت صافرات الإنذار في البحرين كذلك، بحسب مراسل وكالة "فرانس برس"، ما أدى إلى دعوة وزارة الداخلية السكان إلى التوجه إلى أماكن آمنة.

كما دوّت صافرات الإنذار في العاصمة الأردنية عمّان، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" هناك.

وأفاد الجيش الإسرائيلي وكالة "فرانس برس" بأن القوات الإسرائيلية والأردنية اعترضت اليوم، الأحد، صاروخا أُطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة الساحلية.

وكانت الحكومة الأردنية قد نفت في وقت سابق إعلان السفارة الأميركية في عمّان إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن "بناء على تهديد"، مؤكدة أنهما "يعملان بشكل طبيعي".

وفي العراق، أصيب 8 عناصر في حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف استهدفهم فجر الأحد، في إقليم كردستان شمالي البلاد، بحسب ما أعلن الحزب لوكالة "فرانس برس"، محملا إيران مسؤولية الهجوم.

إيران

أعلنت السلطات الإيرانية إعدام رجلين شنقا صباح الأحد، بتهمة التحريض على الشغب والتخريب خلال الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة في كانون الثاني/ يناير، وذلك في خضم تصاعد عمليات الإعدام المرتبطة بتلك الأحداث.

فلسطين (الضفة الغربية المحتلة)

أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجد ومنزلين في مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر محلية.

أوكرانيا

هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أُبلغ عن مقتل شخص على الأقل ليل السبت - الأحد، بعد يوم من هجوم دام بالطائرات المسيّرة شنّته أوكرانيا على مستودعات تابعة لشركة روسية كبرى للتجارة الإلكترونية.

مالي

أسفر هجوم شنّه انفصاليون من الطوارق على قافلة للجيش المالي كانت تغادر مدينة النفيس الإستراتيجية في الشمال، عن مقتل 50 عسكريا، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية ومحلية وكالة "فرانس برس".

كندا

وصف رئيس مقاطعة أونتاريو الكندية التي تواجه حرائق غابات غطت أجزاء من الولايات المتحدة بالدخان، دوغ فورد، انتقادات الإدارة الأميركية لكندا بأنها "غير مقبولة بتاتا".

إسبانيا

أفادت السلطات الإسبانية بأن حريقا اندلع الخميس على مسافة حوالى مئة كيلومترا من شمالي مدريد أتى على 13 ألف هكتارا، متسببا بإجلاء مئات الأشخاص.

فنزويلا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 5119 قتيلا، وذلك وفقا لإحصاء رسمي.

غوايانا

أعلنت السلطات إنقاذ ما لا يقل عن 53 شخصا بعد غرق عبّارة في وقت متأخر ليل السبت، كان على متنها 116 شخصا بالإضافة إلى أفراد طاقمها، قبالة سواحل غويانا، الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية والمطلة على المحيط الأطلسي.

الكونغو الديمقراطية

أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديموقراطية أمس، السبت، إعادة مجموعة أولى تضم 121 من مواطنيها من جنوب إفريقيا، حيث يعاني المهاجرون موجة من أعمال العنف.

إندونيسيا

أعلنت أجهزة الإنقاذ الإندونيسية إنقاذ 5 أشخاص بينهم طفلة تبلغ 7 سنوات، بعدما تاهوا في البحر مدة 3 أيام إثر غرق سفينة يوم الأربعاء.

المكسيك

عثرت السلطات المكسيكية على 10 جثث في ولاية زاكاتيكاس، حيث سجّلت في العامين 2021 و2022 مستويات مرتفعة من العنف الناجم عن الحرب بين عصابات المخدرات.

تايلند

ارتفعت حصيلة حريق وقع في حانة في بانكوك الأسبوع الماضي إلى 34 قتيلا، بعد وفاة شابة في العشرين اليوم الأحد متأثّرة بجروحها، وفق ما أعلنت السلطات الصحية.

الهند

اتّهمت زوجة ناشط هندي بارز نقلته الشرطة إلى المستشفى لقطع إضرابه عن الطعام احتجاجا على فضائح التعليم العالي، الحكومة الأحد بـ"احتجاز غير قانوني" لزوجها.

الصين

طالبت مجموعة "جينغيه ستيل" الصينية لصناعة الصلب بتعويضات اليوم، الأحد، مهدّدة الحكومة البريطانية برفع دعوى ضدها بعد قرار تأميم شركة "بريتيش ستيل" التي كانت ملكها.