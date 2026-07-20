آندي بورنهام رئيسا لحكومة بريطانيا: ما أبرز الملفات التي سيواجهها؟

تعهد رئيس الحكومة البريطانية الجديد آندي بورنهام بإطلاق خطة عشرية لإحداث تغيير جذري ومعالجة أزمة غلاء المعيشة عقب تسلمه منصبه خلفا لكير ستارمر، وسط تحديات اقتصادية كبرى تواجهها بريطانيا تتمثل بتباطؤ النمو وارتفاع الدين العام للبلاد.

تعهّد رئيس الحكومة البريطانية الجديد، آندي بورنهام، اليوم الإثنين، إطلاق "خطة تمتد لعشر سنوات"، تهدف إلى إحداث "تغيير جذري" في المملكة المتحدة، ووعد باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك غداة توليه مهامه رئيسا لحكومة المملكة المتحدة، ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في عشر سنوات.

ويحلّ بورنهام (56 عاما) الذي كان حتى حزيران/ يونيو الماضي، رئيسا لبلدية منطقة مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا، محلّ رئيس الحكومة المستقيل، كير ستارمر، الذي وصل إلى داونينغ ستريت في تموز/ يوليو 2024، بعد فوز كاسح لحزب العمال في الانتخابات التشريعية، أنهى 14 عاما من حكم المحافظين.

وفي أول خطاب له بصفته رئيسا للحكومة، تعهّد بورنهام بإطلاق "أوسع عملية تغيير في البلاد، منذ أربعة عقود"، والعمل على إعادة منح المواطنين شعورا بالأمل.

وأكد من أمام مقر رئاسة الحكومة، أن "على المملكة المتحدة أن تُظهر للعالم قدرتها على استعادة استقرارها"، مضيفا أنه يرغب في العمل على إعادة إحياء القطاع الصناعي في البلاد، وبناء مزيد من المساكن الاجتماعية، وإرساء "اقتصاد جديد"، تضطلع فيه الدولة بدور أكبر في الإشراف على الخدمات الأساسية.

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وركّز على الملفات الاجتماعية، واعدا بالتحرك سريعا "لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة"، من دون إعلانه عن تدابير محددة.

وفي الخطاب الذي ألقاه وإلى جانبه زوجته ماري فرانس فان هيل وأولاده ووالدته، شدد على أن مكافحة التشرد ستكون في مقدم أولوياته.

واختار أول زيارة له، صباح الإثنين، إلى مركز يستقبل الأشخاص الذين يفتقرون إلى مأوى.

وأصبح بورنهام، الجمعة، زعيما لحزب العمال، بعد حصوله على دعم نحو 95 في المئة من نوابه، وهو ما يؤهله حكما لرئاسة الحكومة في ظل تمتع الحزب بالغالبية في البرلمان.

وسارع عدد من القادة الأجانب إلى تهنئة بورنهام، من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريك ميرتس، ورئيس الحكومة الأسترالية، أنتوني ألبانيزي.

و أعرب رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن تطلعه إلى تعزيز "التعاون" بين لندن وبروكسل.

وقال بورنهام إنه سيجري، الإثنين، محادثة مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليؤكد له التزام بريطانيا الكامل بدعم كييف في مواجهة روسيا.

"أقوى وأكثر عدلا"

وكان ستارمر قد أعلن استقالته في 22 حزيران/ يونيو من رئاسة الحكومة، بعد تراجع شعبيته، وتصاعُد المعارضة له داخل صفوف العماليين، نتيجة اتخاذه سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، وهزيمة الحزب في بعض الاستحقاقات الانتخابية المحلية.

وأعرب ستارمر عن اعتزازه بما أنجزته حكومته في العامين اللذيَن تولى السلطة خلالهما، واعتبر في كلمته الأخيرة أمام مقرّه في شارع داونينغ أن المملكة أصبحت "أقوى وأكثر عدلا" مما كانت عليه، عند تسلُّمه المنصب.

وقال إن المملكة المتحدة "اليوم أقوى وأكثر عدلا مما كانت عليه قبل عامين".

وأضاف في كلمته التي ألقاها محاطا بمعاونيه، وبعدد من وزرائه: "أغادر وأنا مبتسم، وأغادر وأنا فخور بكل ما حققناه".

ثم انتقل ستارمر إلى قصر باكنغهام، حيث قدّم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث الذي قبلها، وفقا لبيان أصدره القصر.

ومن المتوقع إعلان تشكيلة الحكومة، لاحقا.

وتَكثُر التساؤلات في شأن وزير المال الذي سيخلف رايتشل ريفز. وطُرِحت أسماء لتَولّي هذه الحقيبة، من بينها شابانا محمود التي كانت مهمة الداخلية في عهدتها، واتّبعت فيها سياسة صارمة جدا في ملف الهجرة.

ويواجه بورنهام مجموعة تحديات أطاحت بأسلافه، في مقدمّها تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع تكلفة المعيشة.

وليس لدى رئيس الحكومة سوى هامش حركة ضيق لمعالجة هذا الوضع، بسبب ارتفاع كبير في الدين العام.

ويراهن حزب العمال على أن بورنهام الملقَّب بـ"ملك الشمال" لفوزه في ثلاث انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر، يمثّل أفضل فرصة لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب "ريفورم يو كاي" (إصلاح المملكة المتحدة) اليميني المتطرف.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا الحزب المناهض للهجرة، هو الأوفر حظا للفوز في الانتخابات العامة المقبلة، المتوقع إجراؤها عام 2029.

"لا خطة واضحة"

وانتقدت زعيمة المعارضة المحافظة، كيمي بادنوك، تولي بورنهام رئاسة الحكومة "من دون تقديم خطة واضحة" لمستقبل البلاد، وذلك في رسالة وجهتها إليه.

وأخفق بورنهام سابقا مرتين في الفوز بزعامة حزب العمال، أولاهما في 2010 والثانية عام 2015، فاختار مغادرة لندن والعودة إلى الشمال الذي يتحدر منه. وهناك، انتُخب رئيسا لبلدية مانشستر الكبرى في 2017.

ومن خلال وجوده على رأس السلطة المحلية في هذه المنطقة التي كانت تشتهر بالصناعة، وشهدت تجددا اقتصاديا، أصبح أحد أكثر الشخصيات السياسية شعبية في المملكة المتحدة.

ومن أبرز ما قاله بورنهام، الجمعة، إنه يريد قدرا أكبر من اللامركزية في السلطة، من خلال نقل مزيد من الصلاحيات إلى المدن الأخرى، سعيا إلى تحريك عجلة الاقتصاد البريطاني.

وتوقعت وسائل إعلام بريطانية أن يعطي بورنهام الضوء الأخضر لتطوير حقول نفط وغاز في بحر الشمال.

إلاّ أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي دعا مرارا إلى استثمار الموارد في بحر الشمال لم ينتظر إعلانا رسميا ليُعرب عن ارتياحه، إذ كتب عبر منصته "تروث سوشال" إن ذلك سيحوّل المملكة المتحدة من "كارثة تعصف بها الفقر" إلى "واحد من أغنى بلدان الكوكب".