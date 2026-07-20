تقرير: البنتاغون يخفي إصابة العشرات من جنوده بهجمات إيرانية بالأردن

الإحاطة الصحافية الهامة الأخيرة للبنتاغون حول الموضوع كانت في بداية أيار/مايو، وهي المثال الأخير للتوتر بين ما يصفه البنتاغون بأنه ضرورات الأمن الميداني وبين واجب الإدارة الأميركية بتزويد معلومات للجمهور حول مجريات الحرب

أخفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) معلومات حول إصابة عشرات الجنود الأميركيين في ثلاثة هجمات صاروخية إيرانية على الأردن، الأسبوع الماضي، وألحقت هذه الهجمات أضرارا بمروحيات عسكرية، ووقعت في الأيام التي سبقت الهجوم الإيراني على الأردن، يوم الجمعة الماضي، والتي قتل فيها جنديان أميركيان، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أميركية اليوم، الإثنين.

وجاء في بيان القيادة الوسطى للجيش الأميركي (سنتكوم)، الأسبوع الماضي، أن الغارات الجوية على أهداف عسكرية إيرانية كانت ردا على هجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز، لكن البيان لم يذكر الهجمات الإيرانية على قواعد أميركية في المنطقة، وبضمنها قواعد في الأردن، كما لم يتطرق بيان نُشر أول من أمس، السبت، وتناول الهجوم الإيراني في الأردن في اليوم السابق، إلى إصابة جنود أميركيين.

ومنذ استئناف الضربات الأميركية في إيران وانهيار وقف إطلاق النار، نشر البنتاغون معلومات ضئيلة حول الإستراتيجية العسكرية الأميركية، بعد مرور حوالي خمسة أشهر على بدء الحرب، في نهاية شياط/فبراير الماضي، حسب الصحيفة.

وجرت الإحاطة الصحافية الهامة الأخيرة للبنتاغون حول الموضوع في بداية أيار/مايو، واعتبرت الصحيفة أن عدم الكشف عن تفاصيل الهجمات الإيرانية في الأردن هي المثال الأخير للتوتر بين ما يصفه البنتاغون بأنه ضرورات الأمن الميداني وبين واجب الإدارة الأميركية بتزويد معلومات للجمهور حول مجريات الحرب.

ونقلت الصحيفة عن ضابط في الجيش الأميركي قوله إن "سنتكوم" ليس ملزما بنشر معلومات حول جنود مصابين، خاصة إذا عادوا بسرعة إلى مهامهم، فيما تساءل ضابط آخر لماذا يتعين على البنتاغون أن يكشف معلومات من شأنها أن تساعد إيران في توجيه صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة بشكل أفضل باتجاه قواعد عسكرية أميركية في الأردن وأماكن أخرى، ينتشر فيها آلاف الجنود الأميركيين، وادعت جهات رسمية أميركية أنه لهذا السبب توقف "سنتكوم" عن إصدار تقارير حول عدد المواقع التي يهاجمها في إيران يوميا.

وحسب معطيات "سنتكوم"، فإن أكثر من 400 جندي أميركي أصيبوا في الحرب مع إيران. وكان البنتاغون منذ بداية الحرب يصدر بين الحين والآخر بيانات حول عدد الجنود الجرحى الذين عادوا إلى مهماتهم، لكنه توقف عن ذلك في الأسابيع الأخيرة.

وبعد مقتل جنديين أميركيين يوم الجمعة الماضي ارتفع عدد الجنود القتلى إلى 16 منذ بداية الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي.