فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 5200 قتيلا

أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع الحصيلة المؤقتة لضحايا الزلزالين اللذين ضربا شماليّ البلاد، أواخر حزيران/ يونيو، إلى 5208 قتلى، فيما لا يزال آلاف المتضررين بلا مأوى، وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط استمرار تسجيل وفيات جديدة وتضرر مئات المباني.

متطوع مدني يبحث عن جثث تحت الأنقاض في كاراباييدا، فنزويلا (Getty Images)

بلغ عدد ضحايا الزلزال المزدوج، الذي ضرب فنزويلا في 24 حزيران/ يونيو 5,208 قتلى، بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان، خورخي رودريغيز، الأحد.

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وكانت آخر حصيلة أفادت يوم السبت بوقوع 5,119 قتيلا، ولم تشهد حصيلة الجرحى البالغة 16,740 أي تغيير يوم الأحد.

وسُجّلت حوالى 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد أكثر من 3 أسابيع على الزلزالين اللذين ضربا بقوّة 7,2 درجة و7,5 درجة وبفارق 39 ثانية شمالي فنزويلا، وتأثّرت بهما خصوصا ولاية لا غوايرا الساحلية القريبة من العاصمة كراكاس.

وعلى رغم أن السلطات لم تنشر عددا رسميا للمفقودين، فقد قدّرت الأمم المتحدة غداة الكارثة أنه مرشح للوصول إلى 50 ألفا، فيما تحدّثت تقديرات أخرى عن وجود 10 آلاف مفقود.

وتواصل فرق الإنقاذ إلى جانب متطوعين البحث عن الضحايا بين الأنقاض، في ظلّ بقاء حوالى 20 ألف شخص في محافظة لا غوايرا بلا مأوى، يعيشون في مخيمات عشوائية أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى أرصفة.

وأفادت أرقام رسمية بتضرّر أكثر من 850 مبنى، انهار 190 منها بالكامل.

وقد شهدت الساعات الأولى التي تلت الزلزالين المدمّرين هبّة شعبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسط ذهول أصحاب القرار وارتباكهم وتأخّرهم في إصدار الأوامر إلى فرق الإنقاذ المختصة للتحرك، الأمر الذي جرّ انتقادات عريضة من الشعب الفنزويليّ، الذي تكبّد خسائر بشرية ومادية فادحة.