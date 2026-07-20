قتلى وجرحى في هجمات روسية على أوكرانيا

شهدت أوكرانيا تصعيدا عسكريا جديدا مع تعرض العاصمة كييف ومدن أخرى لقصف روسي واسع، بالتزامن مع استهداف سفينة شحن محملة بالحبوب في البحر الأسود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة، وسط استمرار الهجمات على الموانئ والبنية التحتية الأوكرانية.

شهدت أوكرانيا تصعيدا جديدا في الهجمات الروسية، بعدما أعلنت كييف أن صواريخ روسية استهدفت سفينة شحن تجارية محملة بالحبوب في البحر الأسود، بالتزامن مع واحدة من أعنف الضربات الصاروخية التي تعرضت لها العاصمة كييف منذ اندلاع الحرب.

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وقالت البحرية الأوكرانية إن ثلاثة صواريخ كروز أصابت السفينة "غولدن ليو" التي ترفع علم غينيا بيساو، أثناء مغادرتها منطقة القتال محملة بشحنة من الحبوب، ما أدى إلى مقتل عدد من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، فيما بقي عدد من البحارة في عداد المفقودين.

وأوضح رئيس الوزراء سيرجي كوريتسكي أن السفينة كانت قد غادرت ميناء أوديسا وعلى متنها شحنة من الذرة وطاقم يضم 17 بحارا من الهند وسورية، إضافة إلى بحار أوكراني، بينما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال عدد من الناجين، في حين استمرت النيران مشتعلة على متن السفينة لساعات.

وفي الوقت ذاته، تعرضت كييف لوابل من الصواريخ الباليستية وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأنه من بين الأكبر منذ بدء الحرب، إذ أطلقت روسيا 41 صاروخا من أنواع مختلفة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 16 آخرين، وفق السلطات الأوكرانية.

وأدت الهجمات إلى أضرار واسعة في العاصمة، شملت مباني سكنية ومستودعات ومتجرا كبيرا للمواد الغذائية ومهجعاً للطلاب، إضافة إلى تضرر محطة للمترو وتدمير ممر للمشاة، فيما واصلت فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض عن ناجين وإخماد الحرائق في المواقع المستهدفة.

وامتدت الضربات إلى مدن أوكرانية أخرى، حيث أعلن حاكم خاركيف مقتل أربعة أشخاص وإصابة 19 آخرين إثر استهداف مستودع بريدي على مشارف المدينة، بينما واصلت فرق الإنقاذ في زابوريجيا عمليات البحث تحت أنقاض مبانٍ سكنية تعرضت للقصف، بعد مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين.

ويأتي هذا التصعيد في وقت كثفت فيه روسيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها بالصواريخ الباليستية على كييف ومدن أخرى، مستفيدة من تراجع قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية بسبب النقص في أنظمة الدفاع الأميركية.

كما صعدت موسكو هجماتها على موانئ جنوب أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، والتي تتولى مناولة جزء كبير من صادرات الحبوب والسلع الحيوية، في ظل استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.