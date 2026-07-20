موجز أنباء العالم الإثنين

وسعت الولايات المتحدة ضرباتها على إيران مستهدفة بوشهر، فيما أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان دخول بلاده حربا شاملة مع واشنطن، تزامنا مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إتمام الليلة التاسعة من الهجمات لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وسّعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران، اليوم الإثنين، مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء البلاد، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضمّ محطة للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن، وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتَي نفط في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، ليل الأحد - الإثنين، إنها أتمت الليلة التاسعة من الضربات، مستهدفة مراكز قيادة ومنشآت عسكرية أخرى، في مسعى منها لمنع طهران من مهاجمة السفن التي تعبر مضيق هرمز.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافا عسكرية أميركية في الكويت.

وأشار إلى أنّ ناقلتي نفط كانتا تعتزمان عبور مضيق هرمز عبر مسار غير آمن "انفجرتا"، و"توقفتا عن الحركة".

وفي حين أعلنت طهران أن الاتصالات الدبلوماسية مع واشنطن عبر وسطاء لا تزال متواصلة، قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بلاده في "حرب شاملة" مع الولايات المتحدة، وإن على طهران تحمّل تداعياتها.

وأكدت إيران أنها لن تسمح باستخدام مضيق هرمز لتهديد أمنها.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية الباكستانية، بأن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مومني، سيزور الإثنين، إسلام أباد التي تؤدي دور الوسيط بين واشنطن وطهران.

في المقابل، عدّ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن إيران تستخدم مضيق هرمز ورقة مساومة في النزاع الدائر.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن القصف الأميركي خلال الليل على شمال غرب البلاد، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة آخرين.

ودعت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة القصف الذي قالت إنه استهدف محطة نووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد.

في الخليج، أعلنت البحرين أن إيران استهدفت أجهزة للملاحة الجوية المدنية من دون أن يؤثر ذلك على حركة الطيران، فيما قالت الكويت إنها تصدت لهجمات نفذتها طهران.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كيه إم تي أو"، إن طاقم سفينة اشتعلت فيها النيران بعد تعرضها لهجوم في مضيق هرمز، أخلاها بأمان.

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غزة

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