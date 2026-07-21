تحقيق فرنسي حول أعمال تعذيب إثر شكاوى من ناشطين شاركا في أسطول الصمود

أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا فتح تحقيق بشأن أعمال تعذيب بعد شكاوى تقدم بها ناشطان شاركا في أسطول الصمود الذي كان في طريقه لكسر الحصار المفروض على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

فتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقا أوليا في الأول من تموز/ يوليو بشأن أعمال تعذيب "عقب شكاوى تقدم بها شخصان شاركا في أسطول" حاول الوصول إلى غزة "في تشرين الأول/ أكتوبر 2025"، بحسب ما قالت الثلاثاء.

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وأوضحت النيابة الوطنية، أن التحقيقات أُوكلت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنها فُتحت بشأن "جريمة التعذيب بالمعنى الوارد في اتفاقية نيويورك" في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1984 لمناهضة التعذيب وغيرها من الممارسات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تضم قسما متخصصا بالجرائم ضد الإنسانية، بأن التحقيق التمهيدي فُتح في الأول من تموز/ يوليو 2026 "عقب شكاوى تقدّم بها شخصان شاركا في أسطول متجه إلى غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2025".

كما فتحت النيابة تحقيقا أوليا آخر في مطلع حزيران/ يونيو، بتهم تعذيب وجرائم حرب، إثر بلاغ من وزارة الخارجية الفرنسية بشأن الطريقة التي عاملت بها اسرائيل فرنسيين شاركوا في "أسطول آخر اتجه إلى غزة" في أيار/ مايو 2026.

وفي إطار هذا التحقيق الأولي، بدأ المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية المكلف من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتواصل مع نحو ثلاثين من الرعايا الفرنسيين الذين كانوا على متن الأسطول، واستمع إلى إفادات بعضهم، وفق ما أفادت مصادر قريبة من الملف في حزيران/ يونيو.

ومنذ أيار/ مايو تزايدت الإدانات الدولية للمعاملة التي تعرض لها في البحر ثم في البر، 430 ناشطا من دول مختلفة كانوا على متن الأسطول الإنساني والذي هدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة.

وفتحت إيطاليا تحقيقا مماثلا فيما أعلنت أستراليا فتح تحقيق مستقل.