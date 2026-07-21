ترامب يتعهد بتقديم دعم واسع للجيش اللبناني، معلنًا استعداده للتحدث مع حزب الله بطلب من الرئيس اللبناني. وفي موازاة ذلك، هدد باستهداف أي منشأة نووية إيرانية يعاد تشغيلها، وبضرب موقع "جبل الفأس" قريبًا، كما توعد إيران والحوثيين برد عسكري شديد.

تعهد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بتقديم دعم إضافي للبنان وجيشه، وبحث انتقال السيطرة إلى الجيش اللبناني في قرى جنوبية، كما أبدى استعداده للتحدث مباشرة مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني، جوزاف عون، ذلك.

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وجاءت تصريحات ترامب خلال استقباله عون في البيت الأبيض وقبيل بدء اجتماعهما، إذ وصف العلاقات الأميركية مع لبنان بأنها "جيدة للغاية"، وقال إن الرئيس اللبناني "يحظى باحترام كبير"، وإن المحادثات ستتناول ملفات عدة.

وفي موازاة الملف اللبناني، أطلق ترامب تهديدات جديدة ضد إيران والحوثيين، مؤكدًا أن واشنطن ستهاجم أي منشأة نووية إيرانية يعاد تشغيلها، ملوحا بـ"هجوم قريب ومدمر على منشأة جبل الفأس" والتصدي لأي استهداف للملاحة في المنطقة.

وقال ترامب إن لبنان "بلد أسيئت معاملته لفترة طويلة"، وإنه تضرر على امتداد عقود، متعهدًا بتقديم قدر كبير من المساعدة له. وأضاف: "سنحل كثيرًا من المشاكل للبنان، وقد حللنا بعضها بالفعل"، مشيرًا إلى أن الجانبين عقدا اجتماعات "جيدة".

وأوضح أن المحادثات ستتناول سيطرة الجيش اللبناني على قرى جنوبية بموجب نموذج المناطق التجريبية في الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب، مؤكدًا وجود "خطط ملموسة" لمساعدة الجيش وتعزيز قدراته.

كما أعلن أن اللقاء سيبحث قضايا مرتبطة بـ"المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة" في لبنان، وأبدى ترامب استعداده للتواصل مع حزب الله بطلب من عون، وقال: "إذا أراد الرئيس اللبناني مني أن أتحدث مع حزب الله، فسأفعل ذلك".

من جانبه، شكر عون ترامب على ما وصفه بـ"الإنجازات التاريخية التي حققناها معًا"، وقال إن الهدف النهائي للمسار الجاري هو "إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد".

وأضاف عون أن رئيس مجلس النواب اللبناني، المنحدر من جنوب البلاد، يدعم إنهاء الأعمال العدائية ويبذل جهدًا كبيرًا في هذا الاتجاه، مشددًا على أنه "حان الوقت لأن ينعم لبنان والمنطقة كلها بالاستقرار والأمن".

وتطرق ترامب إلى "اتفاقات أبراهام"، معتبرًا أنها كانت "ناجحة جدًا"، ومتوقعًا انضمام مزيد من الدول إليها لاحقًا، من دون أن يوضح ما إذا كانت المسألة طُرحت في محادثاته مع عون أو ما إذا كان يقصد لبنان ضمن الدول المحتملة.

"لم ننته بعد من إيران"

وفي الملف الإيراني، قال ترامب إن اتصالات تجري "خلف الكواليس" بين واشنطن وطهران، مدعيًا أن الإيرانيين يسعون بشدة إلى لقاء مسؤولين من إدارته وإنهاء المواجهة، لكنه أكد أن إدارته غير مهتمة بعقد لقاء في المرحلة الراهنة.

وأضاف أن الإيرانيين "يرغبون بشدة في اللقاء"، وأن واشنطن لن تبدي اهتمامًا بذلك "حتى يصبحوا مستعدين للقاء بشكل هادف"، زاعمًا أن طهران تسعى إلى إنهاء المواجهة "لأنه يتم تدميرها".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تعمل على تقويض القدرات الإيرانية بصورة كبيرة، وكرر أن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي ولن تفعل ذلك"، مدعيًا أن العمليات الأميركية ألحقت أضرارًا واسعة بقدراتها.

وأضاف: "لم ننته بعد من إيران"، متوعدًا باستهداف أي منشأة نووية يفكر الإيرانيون في إعادة تشغيلها. وقال إن واشنطن ستضرب "من جديد" أي موقع نووي يعاد تفعيله، وإن طهران تحاول بناء مواقع جديدة وإحياء موقع نووي محتمل.

كما هدد باستهداف منشأة "جبل الفأس" قريبًا، وقال: "لا يوجد شيء تستطيع إيران فعله ضد ذلك. إيران لم تر شيئًا بعد. لقد كنا لطفاء".

وزعم ترامب أن إيران ستحتاج إلى ما بين 20 و25 عامًا لإعادة بناء ما دمرته الهجمات الأميركية، وأنها كانت ستتمكن من إنتاج سلاح نووي لولا الضربات التي تعرضت لها. وذهب إلى الادعاء بأنها كانت ستستخدمه "لإبادة إسرائيل ودول أخرى في المنطقة".

وأشار ترامب ماهية الاتفاق النووي الذي يسعى لإبرامه مع طهران، وتحدث عن "اتفاقنا الجديد"، قائلًا إنه سيكون "بمثابة جدار منيع"، وسيحول دون امتلاك إيران سلاحًا نوويًا في الوقت الراهن، ويجعلها بحاجة إلى سنوات لإنتاجه.

واعتبر أن التعامل مع الملف الإيراني أكثر تعقيدًا من الوضع في فنزويلا، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل تحركاتها لتقليص القدرات العسكرية والنووية لطهران.

هرمز والملاحة التجارية

وفي ما يتعلق بالملاحة البحرية، قال ترامب إن الحصار في مضيق هرمز ما زال متواصلًا وإن "لا أحد يعبره"، معتبرًا أن الوضع في المضيق لن يؤثر في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

كما توعدت الإدارة الأميركية برد عسكري واسع إذا واصلت إيران استهداف السفن التجارية، وقالت إن الرد سيكون "أقوى بعشر مرات"، من دون تحديد طبيعة العمليات المحتملة أو الأهداف التي قد تشملها.

تهديد للحوثيين

وهدد ترامب بالتدخل مجددًا ضد الحوثيين في حال استهداف الملاحة في باب المندب أو البحر الأحمر، أو تنفيذ تهديداتهم بفرض حظر على موانئ سعودية، وقال: "إذا حصل أمر كهذا، فسنتولى الأمر".

وأضاف: "تعرفون أننا قمنا بذلك مع الحوثيين سابقًا، ولم نسمع منهم شيئًا منذ مدة"، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية نفذت نحو 45 يومًا من العمليات العسكرية "القوية للغاية" ضدهم، وأن واشنطن لم تواجه، بحسب قوله، مشاكل معهم منذ ذلك الحين.

وأكد أنه إذا وقع أي تطور في باب المندب أو البحر الأحمر، فستكون الولايات المتحدة مضطرة إلى التعامل معه، مضيفًا: "لقد فعلنا ذلك من قبل مع الحوثيين". وكانت واشنطن قد شنت سلسلة ضربات على مواقع الحوثيين، قبل التوصل إلى اتفاق بوساطة عُمانية في أيار/ مايو 2025.