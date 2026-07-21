فنزويلا: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين إلى 5278

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا أواخر حزيران/يونيو إلى 5278 قتيلا، فيما لا يزال آلاف المتضررين يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة، بالتزامن مع بدء الحكومة توزيع أولى الوحدات السكنية على الأسر التي فقدت منازلها ضمن خطة لإعادة الإعمار.

رجل يسير وسط أنقاض منزل مهدّم من أحد الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران/ يونيو (Getty Images)

أعلنت السلطات الفنزويلية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 حزيران/ يونيو إلى 5,278، والمصابين إلى 16,740.

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وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، في منشور على منصة "إكس"، إن عدد القتلى ارتفع بمقدار 70 شخصا مقارنة بالإحصاءات السابقة.

وذكرت وسائل إعلام محلية تسجيل 1405 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزالين، وقد ترك الزلزالان نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات موقتة، أُقيمت في ملاعب ومرافق عامة أخرى، بعدما تدمرت مساكنهم ولم تعد صالح لإيوائهم.

وفي سياق متصل، سلّمت الحكومة الفنزويلية، خلال مراسم أُقيمت في العاصمة كاراكاس وترأستها الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، أول دفعة من المنازل التي شُيّدت للمتضررين، واستفادت منها أكثر من 240 أسرة.

وأكدت رودريغيز أن الحكومة ستواصل تسليم المساكن للمتضررين شهريا، مشيرة إلى أن 4 آلاف وحدة سكنية ستُنجز بحلول نهاية العام، وأن الحكومة تستهدف أكثر من 10 آلاف وحدة خلال عام 2027.

وبحسب التقديرات الرسمية، تحتاج البلاد إلى نحو 25 ألف منزل لإيواء الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزالين.

وسبق أن أعلن المركز الأميؤكي للمسح الجيولوجي، في 24 حزيران/ يونيو الماضي، وقوع زلزالين بقوة 7.2 و7.5 درجات، يفصل بينهما 39 ثانية.

من جهته، قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالين بنحو 6.7 مليارات دولار.