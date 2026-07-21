تمويل ودعم دولي جديد لأوكرانيا وكوريا الشمالية تجدد دعمها لروسيا

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تطورات متزامنة تمثلت في تصدي الدفاعات الجوية الأوكرانية لهجوم روسي بطائرات مسيّرة، وإقرار صندوق النقد الدولي دفعة تمويل جديدة لكييف، فيما أكدت كوريا الشمالية توسيع تعاونها مع موسكو وتجديد دعمها لجهودها في الحرب.

أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم، الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 46 من أصل 58 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على أوكرانيا خلال الليل، وصندوق النقد الدولي يزيد من تمويل أوكرانيا، في حين تعهّدت كوريا الشمالية بمساعدة روسيا في جهودها الحربية ضد أوكرانيا.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال بيان سلاح الجو الأوكراني الذي نُشر على منصة "تليغرام"، إن القوات الروسية شنت هجوما جويا على أوكرانيا خلال الليل، باستخدام 58 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد"، و"غيربيرا"، و"إيتالماس" وطرز أخرى، وأوضح أنها أُطلقت من منطقتَي كورسك وأوريول الروسيتين، ومن دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، وأضاف البيان أن الهجوم رُصد من وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

ووفق البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطّلت 46 طائرة مسيّرة روسية من طرز مختلفة في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

وفي سياق الحرب الجارية، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022، إلى نحو مليون و431 ألفا و900 فردا، من بينهم 1370 قُتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12,161 دبابة، و24,978 مركبة قتالية مدرعة، و46,435 نظام مدفعية، و1,955 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1,513 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أيضا تدمير 438 طائرة حربية، و354 مروحية، و420,290 طائرة مسيّرة، و4,933 صاروخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و123,347 من المركبات وخزانات الوقود، و4,441 من وحدات المعدات الخاصة

صندوق النقد الدولي يموّل أوكرانيا

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني، سيرجي كوريتسكي، أن بلاده ستتلقى نحو 690 مليون دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة.

وقال كوريتسكي في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، إن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أنهى المراجعة الأولى لاتفاق التسهيل الائتماني الممدد الجديد المبرم مع أوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف كوريتسكي أن "هذا يمهد الطريق أمام أوكرانيا لتلقي نحو 690 مليون دولار من الصندوق خلال الأيام القادمة. وبهذه الدفعة، سيصل إجمالي التمويل المقدم لأوكرانيا بموجب برنامج التسهيل الائتماني الممدد إلى نحو 2,2 مليار دولار".

لندن وبرلين تتعهدان بمواصلة التعاون ودعم أوكرانيا والضغط على روسيا

اتفق رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي برنهام، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، على مواصلة تقديم الدعم الشامل لكييف وزيادة الضغط على روسيا، حسبما قالت الحكومة الألمانية، مضيفة أنهما ما زالا ملتزمين بإجراء مفاوضات جادة تهدف إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

كوريا الشمالية توسع التعاون مع روسيا

التقت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سون هوي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية، سيرجي لافروف، في موسكو، واتفق الجانبان على مواصلة توسيع التعاون الثنائي وتسريعه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء.

وخلال ما وصفته الوكالة بالحوار الإستراتيجي الثالث، الذي عُقد يوم أمس الإثنين، تعهد البلدان في بيان مشترك أيضا بدعم أمني متبادل واسع النطاق.

وأعربت روسيا عن "دعمها الكامل" لجهود كوريا الشمالية للدفاع عن سيادتها، في مواجهة التهديدات "العدائية".

وفي المقابل، أعربت كوريا الشمالية عن "دعمها الثابت لجميع السياسات الداخلية والخارجية" لروسيا، من أجل "القضاء على السبب الجذري للنزاع الأوكراني"، وفقا للوكالة.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية دخلت كوريا الشمالية في شراكة عسكرية غير مسبوقة مع موسكو.

فإلى جانب إمداد روسيا بكميات كبيرة من الذخائر وقذائف المدفعية، نشرت بيونغ يانغ ما يصل إلى 15 ألف جندي لدعم المجهود الحربي الروسي، وفقا لتقديرات جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي.