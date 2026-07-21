موجز أنباء العالم الثلاثاء

تصاعدت التوترات الإقليمية مع تكثيف إيران هجماتها على أهداف في المنطقة، فيما يتواصل التصعيد الإسرائيلي في غزة بالإضافة إلى تطورات في لبنان. واستمرت الحرب الروسية الأوكرانية وتفاقمت أزمات إنسانية وكوارث طبيعية في عدة دول.

كثّفت إيران هجماتها على دول في المنطقة، معلنة استهداف مواقع عسكرية أميركية ومتوعدة بهجمات أشدّ، بعد أسبوعين على استئناف الأعمال الحربية والضربات الأميركية على الجمهورية الإسلامية، ما أنهى فترة من الهدوء الوجيز في الحرب.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأعلنت الكويت، أن عن هجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة، استهدفت منها عددا من منشآت الكهرباء والمياه.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية تفعيل صافرات الانذار في المملكة، وأفاد الجيش البحريني بأنه تصدّى لهجمات جوية إيرانية، فيما أعلنت طهران استهداف منظومتين للدفاع الجوي ومحطة رادار في موقعين أميركيين في المملكة التي تتعرض منذ أيام لهجمات متكررة من إيران.

وفي الأردن، قال الجيش في بيان إنه أسقط ثلاثة صواريخ إيرانية واعترض خمس طائرات مسيرة مصدرها إيران كانت تستهدف المملكة، من دون وقوع اصابات أو أضرار مادية.

وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرا يحض المواطنين الأميركيين في جميع أنحاء العالم على "توخي الحذر واليقظة" بسبب الحرب على إيران؛ وفق بيان للخارجية.

وعلى صعيد مضيق هرمز، أفاد الحرس الثوري الإيراني بإيقاف "ناقلتي نفط مخالفتين" أثناء محاولتهما عبور الممر الإستراتيجي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "أرنا".

وحذّر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن الوضع في المضيق "يزيد من المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط" وحالة "عدم اليقين" إزاء آفاق السوق.

لبنان

بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان، تطبيقا لـ"المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق الإطاري المُبرم مع إسرائيل، وذلك قبل ساعات من لقاء الرئيس جوزيف عون بنظيره الأميركي دونالد ترامب.

ولاحقا، قال الجيش إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار "على مقربة" من عناصره خلال انتشارها في البلدة.

غزة

دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "تكثيف" الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، ما أسفر وفقا لها عن استشهاد ما لا يقل عن 57 شخصا بين 13 و20 تموز/ يوليو.

الحرب الروسية الأوكرانية

أسفر هجوم على سفينة في البحر الأسود قبالة السواحل الرومانية كانت تنقل غاز البروبان إلى ميناء ريني الأوكراني، عن إصابة ثلاثة بحارة، بحسب ما أفاد رئيس رومانيا نيكوسور دان، مشيرا إلى أنّ الطاقم أخلى السفينة.

وأقر صندوق النقد الدولي صرف نحو 690 مليون دولار لأوكرانيا في إطار برنامج القرض الممنوح للبلاد في ظل الحرب مع روسيا التي بدأت في العام 2022.

ونبّهت مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن عدد المدنيين الذين قُتلوا أو جُرحوا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا زاد بنسبة 37% خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.

وفي موسكو، أكدت كوريا الشمالية مجددا دعمها لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، خلال اجتماع وزيري خارجية البلدين وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ، وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال زيارة كيم جونغ أون للكرملين قريبا.

تركيا

أعلن زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل قراره تأسيس حزب جديد، بعد شهرين على قرار قضائي مثير للجدل بعزله من رئاسة حزب الشعب الجمهوري.

الفيليبين/ الصين

تلقي مواجهة فيليبينية صينية في بحر الصين الجنوبي بظلالها على اجتماع تعقده دول جنوب شرق آسيا في مانيلا، وفيما أدرجت بكين ما حصل في خانة "الاستفزاز"، وصف الأميركيون وحلفاؤهم بـ"الخطير والعدواني" سلوكها في هذه المنطقة المتنازع عليها التي تشكّل ممرا بالغ الأهمية للتجارة العالمية.

واستدعت الصين سفير الفيليبين لديها عقب الحادث الذي وقع قرب جزيرة صغيرة يتنازع عليها البلدان في بحر الصين الجنوبي.

اليابان

أفادت وزارة الدفاع اليابانية، بأن سفينة حربية صينية أطلقت ذخيرة حية في منطقتها الاقتصادية الخالصة خلال تدريب مشترك مع روسيا، الأمر الذي نفته بكين.

تايوان

أقر برلمان تايوان تعديلات تشريعية تتيح لشركة "ستارلينك" لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية تشغيل شبكتها في الجزيرة، حيث تسعى السلطات إلى توفير بدائل للتواصل في حال نشوب نزاع مع بكين.

الهند

تعهّد "حزب الصراصير"، وهو حركة احتجاجية تعكس سخط الشباب الهندي من الغش في الامتحانات وحالة الإحباط المتنامية، مواصلة تحركاته حتى استقالة وزير التعليم.

موريتانيا

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن 144 شخصا لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر الأسبوع الماضي قبالة سواحل موريتانيا.

الهند

حكم القضاء الهندي بالسجن مدى الحياة على 44 مواطنا صوماليا دانهم بالمشاركة في خطف سفينتين قبالة سواحل بلادهم.

الإمارات

كشفت شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، أنها ستضخ 6,2 مليارات دولار لتطوير الغطاء الغازي في حقل "أم الشيف" بأبو ظبي، وهو أحد أهم الحقول النفطية في الإمارات.

البرازيل

تراجعت حرائق الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عام 2025، بعدما بلغت ذروتها في العام السابق، وفق بيانات أصدرتها شبكة "ماب بيوماس" لمراقبة البيئة.

أفغانستان

يكافح عناصر الإنقاذ لإزاحة الصخور والطين للوصول إلى العالقين تحتها بعد الفيضانات التي ضربت ولاية نورستان في شرق أفغانستان، وأسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من مئة آخرين.

تشيلي

تسببت عاصفة عنيفة تضرب تشيلي بمقتل عشرة أشخاص على الأقل وعزل نحو مئة ألف آخرين بسبب تعطّل شبكات الاتصال والنقل، وفق حصيلة جديدة نشرتها الحكومة التي أعلنت حالة الطوارئ واستدعت الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ.