هولندا تحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية اعتبارا من 22 أيلول

انضمت هولندا إلى العديد من الدول الأوروبية بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، بعدما أعلنت أنها ستحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية اعتبارا من 22 أيلول/ سبتمبر المقبل.

هولنديون يتظاهرون على سكك حديدية ضد حرب الإبادة في غزة وللمطالبة بحظر التجارة مع إسرائيل (Gettyimages)

أعلنت الحكومة الهولندية، الثلاثاء، أنها ستحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، اعتبارا من 22 أيلول/ سبتمبر 2026.

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وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا فرضت قيودا على التجارة مع المستوطنات.

وتزايدت دعوة التكتل المكوّن من 27 دولة إلى فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة وهجمات المستوطنين في الضفة، إلا أن بعض دوله ما زالت مترددة حيال القيام بتحرّك من هذا القبيل.

ويعد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي. وقالت الخارجية الهولندية إنه "من خلال الإجراءات المقترحة، فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني".

وأوضحت الوزارة، أن الحظر سيشمل "استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية".

وتصاعدت هجمات المستوطنين في الضفة منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت منظمة "غلوبال إيكو" والتي تتولى متابعة قضايا قانونية للفلسطينيين ضد الاحتلال في تقرير صدر في حزيران/ يونيو، بأن هولندا استحوذت على نحو ثلث الصادرات الزراعية التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية ونحو نصف إجمالي الصادرات المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي.