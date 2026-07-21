"أطباء بلا حدود" تطالب بالإفراج عن الكوادر الطبية الفلسطينية المعتقلة

دعت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى إطلاق سراح جميع العاملين الفلسطينيين في القطاع الصحي المحتجزين لدى إسرائيل، معتبرة أن اعتقالهم يشكل انتهاكا لحقوقهم، وجددت مطالبتها بالإفراج عن الطبيبين حسام أبو صفية ومحمد عبيد، وسط انتقادات لاستمرار استهداف الطواقم الطبية

طالبت منظمة "أطباء بلا حدود"، الإثنين، بالإفراج الفوري عن جميع العاملين الفلسطينيين في المجال الصحي الذين تحتجزهم إسرائيل "تعسفيا" في سجونها.

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وأعربت المنظمة في بيان عن "غضبها إزاء المعاملة التي يتلقاها العاملون في القطاع الصحي، والذين يُعتقل معظمهم في ظروف مزرية، من دون مبرر أو سبب".

وضمت المنظمة الطبية الإنسانية صوتها إلى الدعوات المطالبة بالإفراج عن حسام أبو صفية، طبيب الأطفال ومدير مستشفى كمال عدوان في غزة، الذي تأسره إسرائيل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وذكرت المنظمة المستقرة في جنيف أن احتجازه يأتي "في إطار السلوك المشين الذي تتبعه السلطات الإسرائيلية في اعتقال العاملين في المجال الطبي، واستهدافهم في جميع أنحاء فلسطين".

وكانت إسرائيل قد صرّحت في وقت سابق من هذا الشهر بأن احتجاز أبو صفية "قانوني"، ورفضت التقارير التي تفيد بأنه يعاني من حالة صحية مهددة للحياة.

وجاء هذا البيان بعد أن أثار فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة، وعدد من خبراء حقوق الإنسان الأمميّين مخاوف جدية بشأن هذه القضية.

وتجمّع نحو 50 شخصا بينهم أطباء ونقابيون وناشطون مؤيدون للفلسطينيين أمام مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، الخميس، للمطالبة بالإفراج عنه.

وأشارت "أطباء بلا حدود" إلى أن جراح العظام محمد عبيد الذي يعمل لديها، "محتجز في إسرائيل منذ أكثر من 600 يوما في ظروف صعبة ودون أي تواصل مع عائلته".

وذكرت المنظمة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عبيد في 26 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2024، في أثناء تأديته لعمله في مستشفى كمال عدوان، وجدّدت دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

ورفضت المنظمة غير الحكومية "ما تمارسه إسرائيل من اعتقال تعسفي، وتعذيب واعتداء بحق العاملين الفلسطينيين في المجال الطبي". وقالت "تقاعس كثير من قادة العالم لفترة طويلة جدا، وفشلوا في إدانة ممارسات إسرائيل في فلسطين".

وأضافت "نطالب بالإفراج الفوري عن جميع أفراد الطاقم الطبي المعتقلين بشكل تعسفي، والذين يجب أن يُمنحوا الرعاية الطبية الملائمة وظروف الاحتجاز التي تكفل كرامتهم".

كما أشارت المنظمة إلى مقتل 15 من العاملين لديها منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.