إعدام رجل في إيران على خلفية مشاركته في احتجاجات مطلع العام

أعدمت السلطات الإيرانية رجلا دين بالمشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في مطلع العام الجاري، حيث قالت إنه "عضو نشط في جماعة إرهابية خلال الاحتجاجات".

متظاهرون خلال احتجاجات في طهران، كانون الثاني/ يناير 2026 (Gettyimages)

أُعدم رجل في إيران بعد إدانته بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أوائل العام الحالي، وفق ما أعلنت الوكالة الرسمية للأخبار القضائية في البلاد الأربعاء.

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وذكرت وكالة "ميزان"، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق مهدي خاناكي وهو عضو نشط في جماعة إرهابية خلال الاحتجاجات (التي بدأت في الشتاء)، وذلك بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم".

وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر، تحولت حركة احتجاجية كانت قد انطلقت في البداية على خلفية مطالب معيشية، بسرعة إلى مظاهرات واسعة مناهضة للحكومة، وبلغت ذروتها يومي 8 و9 كانون الثاني/ يناير.

وقد أقرت السلطات بوقوع أكثر من 3 آلاف حالة وفاة، وعزت العنف إلى "أعمال إرهابية" اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراءها. في المقابل، أفادت منظمات تنشط من خارج إيران بحدوث حملة قمع أسفرت عن مقتل الآلاف.

وذكرت وكالة "ميزان"، الأربعاء، أن المتهم أُوقف في 10 شباط/ فبراير في مدينة كرج غرب طهران، وبحوزته ترسانة كبيرة من الأسلحة، مضيفة أن حوادث إطلاق نار وقعت خلال اضطرابات كانون الثاني/ يناير نُفذت باستخدام تلك الأسلحة.

وأشارت الوكالة القضائية إلى أن مهدي خاناكي "كان قد حُكم عليه بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته لقيامه بأعمال لصالح النظامين الصهيوني والأميركي".

وقد شهدت البلاد تصاعدا في عمليات الإعدام منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وكان عدد كبير من الذين أُعدموا قد دينوا بسبب مشاركتهم في تلك الاحتجاجات.

ووفق منظمات بينها منظمة العفو الدولية، فإن إيران تنفذ عمليات إعدام تفوق في عددها ما تنفذه أي دولة أخرى باستثناء الصين.

وكانت السلطات القضائية الإيرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إعدام رجل شنقا بتهمة التورط في الاحتجاجات ذاتها خلال الشتاء الفائت.