الاتحاد الأوروبي يوصي السفن المرتبطة بإسرائيل وأميركا والسعودية بتجنب البحر الأحمر

أوصت مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية بتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى أنها معرضة بشكل أكبر لخطر هجمات الحوثيين.

ذكرت مهمة "أسبيدس" ​البحرية التابعة للاتحاد ‌الأوروبي، الأربعاء، أن السفن ذات الصلة ​بإسرائيل أو الولايات ​المتحدة أو السعودية معرضة ⁠بشكل أكبر ​لخطر هجمات الحوثيين باليمن المتحالفين مع إيران، ونصحت المهمة هذه السفن ​بتجنب الإبحار ​عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

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وجاء ‌في ⁠مذكرة موجهة لقطاع الشحن، أن "قوة أسبيدس ​توصي ​السفن ⁠التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو ​أميركية أو سعودية ​بتجنب ⁠عبور البحر الأحمر وخليج عدن إلى ⁠حين ​انخفاض مستوى ​التهديد".

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات تتبع السفن أن ​أربع ناقلات غيرت مسارها ‌الملاحي في البحر الأحمر اليوم الأربعاء، إذ أشارت اثنتان ​منها الآن إلى أن ​وجهتهما أصبحت قناة السويس بعد ⁠أن حذر الحوثيون ​في اليمن السفن من الإبحار ​إلى الموانئ السعودية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن ​و"مارين ترافيك"، وكذلك تحليلات ​مجموعة "فانغارد" البريطانية لإدارة المخاطر البحرية، إلى ‌أن ⁠جميع هذه السفن غيرت اتجاهها، وأشارت السفينتان الأخريان إلى أن وجهتهما هي ​المياه ​المفتوحة في ⁠البحر الأحمر.

وبحسب بيانات الشحن، يبدو أن ​سفينة خامسة، وهي ​ناقلة ⁠سيارات، غيرت اتجاهها في خليج عدن اليوم الأربعاء بعد ⁠أن ​أشارت إلى ​أن وجهتها التالية هي ميناء جدة ​السعودي.

ومن جانبها، حذرت باكستان من أي عمل عسكري محتمل في ظل تصاعد التوترات مجددا بين السعودية والحوثيين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن "باكستان تؤكد أن أي عمل عدائي ضد السفن التي تحمل العلم الباكستاني أو المصالح البحرية الباكستانية سيعد تهديدا خطيرا على الأمن القومي الباكستاني والمصالح السيادية".

وجاء في البيان "هذه التهديدات ضد الملاحة التجارية والتجارة مع المملكة العربية السعودية غير مقبولة وتنتهك مبادئ القانون الدولي الراسخة. تعرب باكستان عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوجود تهديدات ضد السفن العاملة في النشاط التجاري القانوني مع المملكة".

يشار إلى أنه وفقا لبنود التحالف بين إسلام آباد والرياض، فإن أي هجوم على السعودية يمكن أن يعد هجوما على المصالح الباكستانية.