هيغسيث يبلغ الكونغرس: تكلفة الحرب على إيران بلغت 37,5 مليار دولار

أعلن وزير الحرب الأميركي أن تكلفة الحرب على إيران بلغت 37,5 مليار دولار، وذلك خلال مثوله أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ قبيل مناقشة حزمة موازنة بقيمة 95 مليار دولار طرحها الجمهوريون لتمويل القوات المسلحة.

قال وزير الحرب الأميركي ​بيت هيغسيث، ‌الثلاثاء، إن الحرب الأميركية على إيران كلّفت حتى ​الآن 37,5 مليار ​دولار، بزيادة قدرها ثمانية ⁠مليارات دولار تقريبا ​عن آخر تقدير علني.

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وأوضح ​هيغسيث للمشرعين أن هذا الرقم يشمل أيضا التكاليف ​المتوقعة حتى 30 ​أيلول/ سبتمبر.

وهذه هي المرة الأولى ‌التي ⁠يواجه فيها الوزير، الذي مثل أمام لجنة المخصصات في مجلس ​الشيوخ برفقة ​رئيس ⁠هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان ​كين، أسئلة علنية ​من ⁠المشرعين منذ استئناف القوات الأميركية عملياتها ضد ⁠إيران ​مطلع هذا ​الشهر.

وتأتي هذه الجلسة قبيل مناقشة حزمة موازنة بقيمة 95 مليار دولار طرحها الجمهوريون لتمويل القوات المسلحة، إلى جانب تقديم مساعدات للمزارعين وإجراء تعديلات على قوانين التصويت، وهي من أبرز أولويات البيت الأبيض.

وتكررت مقاطعة محتجين لكلمة هيغسيث الافتتاحية، وذلك بعد أيام من إعلان وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين إضافيين في الحرب، ليرتفع عدد القتلى إلى 18، فيما أُصيب أكثر من 100 آخرين منذ أوائل تموز/ يوليو.

ووجه أعضاء مجلس الشيوخ ملاحظات لاذعة في الجلسة.

وقالت السيناتور باتي موراي، كبيرة الديمقراطيين في اللجنة، التي حذرت من أن الصراع مع إيران "قد يكون حربا أبدية أخرى"، إن "هذه الحرب تتصاعد الآن على نحو ينذر بخروجها عن السيطرة مرة أخرى".

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب "أخبرنا أكثر من 40 مرة الآن أن الاتفاق قريب، وأن الحرب ستنتهي قريبا. ولكن الآن، يطلب 70 مليار دولار إضافية، ويطلب منا فقط أن نثق به في أن كل شيء سيسير على ما يرام".

وقبل جلسة الاستماع، أصدر البيت الأبيض بيانا بشأن سياسة الإدارة يحث فيه على دعم قرار الميزانية "دون تعديل - فورا". ولا يزال معظم الأميركيين غير موافقين على كيفية التعامل مع إيران من جانب ترامب، وفقا لاستطلاع رأي أجري بالتعاون بين "أسوشييتد برس" والمركز الوطني لأبحاث الرأي العام.

وارتفعت أسعار البنزين مع استمرار إيران التحكم في شحنات النفط عبر مضيق هرمز، والذخائر الأميركية تنفد وسط هجوم الصواريخ الأميركية المتواصل، وحاد ترامب عن وعده الانتخابي بعدم إدخال في صراعات عسكرية طويلة الأمد.

ومع ذلك، لم يظهر ترامب أي علامات على التراجع عن الحرب، ورفض الجمهوريون إلى حد كبير مواجهة إستراتيجيته أو التشكيك في أهدافه أو استخدام سلطة الكونغرس المتعلقة بالإنفاق أو سلطاته الخاصة بالحرب لوقف الصراع.