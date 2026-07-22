الولايات المتحدة تعلن رسميا التوصل إلى اتفاقية "تاريخية" للتعاون النووي مع السعودية

وقع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ونظيره السعودي عبد العزيز بن سلمان اتفاقية تعاون نووي مدني تاريخية بمليارات الدولارات، تتيح نقل التكنولوجيا الأميركية للرياض وتدعم معايير عدم الانتشار، وسط قلق إسرائيلي بشأن احتمال بحث تخصيب اليورانيوم بالسعودية.

ولي العهد السعودي، بن سلمان، والرئيس الأميركي، ترامب (Getty Images)

أعلنت واشنطن، قبيل انتصاف ليل الأربعاء، أنها والسعودية توصلتا إلى اتفاقية وصفتها بأنها تاريخية، للتعاون النوويّ، عادّة أنها تعزّز الأمن الأميركي والإقليمي من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي، ومنع الانتشار.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان، إن "وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، ووزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، وقّعا اتفاقية تعاون نووي سلمي، تُعرف باتفاقية 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مصاحبة".

وبحسب البيان، فإن "هاتين الاتفاقيتين، تُرسّخان معًا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود طويلة، تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وتُعزّز العديد من الأهداف الاقتصادية والإستراتيجية ذات الأولوية، بما في ذلك منع انتشار الأسلحة النووية".

وذكرت الوزارة أن "اتفاقية 123 تُتيح فرصًا واسعة للشركات الأميركية للمشاركة في برنامج الطاقة النووية السعودي، مما يُفيد الصناعة الأميركية والعمال وسلاسل التوريد، ويُساهم في تلبية احتياجات المملكة (السعودية) من الطاقة".

كما "تُعزّز الاتفاقيتان الأمن الأميركي والإقليمي من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن النووي ومنع الانتشار، وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا النووية المدنية"، بحسب البيان ذاته.

وقال الوزير الأميركي: "تعكس هاتان الاتفاقيتان التزام بلدينا المشترك بتعزيز العلاقات التجارية الأميركية السعودية، وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن لحلفائنا في الخارج".

وتابع: "اطمئنوا، فهذه الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي، معتمدةً على أفضل التقنيات والعلماء النوويين في العالم، والمصممين هنا في الولايات المتحدة. وبفضل الرئيس (الأميركي، دونالد) ترامب، بدأت النهضة النووية الأميركية، وستعود بفوائد طويلة الأمد على الشعبين الأميركي والسعودي".

وأشار إلى أنه "في ظل قيادة ترامب، تستعيد أميركا قدرتها التنافسية في السوق النووية المدنية العالمية. وتستند هذه الاتفاقية إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، ’نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة للأمن القومي’، وتحديدًا المادة 8 المتعلقة بتعزيز الصادرات النووية الأميركية، والتي تدعم توسيع نطاق الشركاء الدوليين للتعاون النووي المدني الأميركي بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية لعام 1954، بصيغته المعدلة".

وبحسب نصّ البيان الأميركيّ الحرفي، فإن "هذه الشراكة ستساهم في:

توسيع صادرات التكنولوجيا النووية الأميركية.

خلق وظائف أميركية ذات رواتب مجزية، وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.

تعزيز مكانة أميركا في مجال الطاقة والأمن القومي.

دعم معايير عدم الانتشار النووي العالمية.

تعميق الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وسيتم الآن إحالة الاتفاقية إلى الكونغرس للمراجعة".

يأتي ذلك فيما قالت مصادر إسرائيلية، إنها قلقة حيال تفاصيل الاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية، وأن التخوف الأساسي هو من البند الذي يقضي بأن واشنطن والرياض، ستبحثان في السنتين المقبلتين، إمكانية تنفيذ تخصيب اليورانيوم في الأراضي السعودية، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

ووفق ما أوردت تقارير أميركية، في وقت سابق الأربعاء، وافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على اتفاق نووي مدني مع السعودية يمتد لمدة 30 عاما، في خطوة تمهد لتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية.

ومن المنتظر أن تقدم الإدارة الأميركية الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، ضمن ما يعرف بـ"اتفاقية المادة 123" المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأميركي.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة التعاون بين الحكومتين والشركات الأميركية والسعودية لتطوير برنامج نووي مدني بمليارات الدولارات.