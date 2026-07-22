تراجع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز.. الحوثيون يغلقون باب المندب أمام النفط السعودي

شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مزيدا من التراجع، الثلاثاء، مع انخفاض عدد السفن العابرة وغياب ناقلات النفط والغاز الكبرى، بالتزامن مع استمرار الضربات الأميركية على إيران، كما غيّرت ناقلتا نفط سعوديتان مسارهما قرب باب المندب عقب تهديدات الحوثيين

أظهرت بيانات في قطاع الشحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض ​أكثر أمس، الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف الأمنية ‌وسط الهجمات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران.

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وكشفت بيانات شركة "كبلر" لتتبّع حركة السفن، أن 3 سفن شحن عبرت المضيق أمس الثلاثاء، في انخفاض ​عن يوم الإثنين الذي عبرت فيه 4 سفن.

وأفادت بيانات "كبلر" بأن ​سفينة البضائع العامة "كايزر" غادرت المضيق محمّلة بالبضائع، في ⁠حين دخلت ناقلة البضائع السائبة الجافة "إتش 7 إس إم بي ​8" المضيق وهي فارغة، ما يعني أنها ستحمّل شحنة في ​الخليج.

وقالت "كبلر" إن السفينة "هسين أوشن" دخلت المضيق أمس، محمّلة بزيت النخيل المكرر. وفي الأثناء، لم تشاهَد أي ناقلات نفط خام عملاقة، أو ناقلات الغاز ​الطبيعي المسال تعبر المضيق أمس.

وفي سياق التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن، أعلن الجيش الأميركي في ​وقت متأخر من أمس، الثلاثاء، أنه نفذ أحدث غاراته على إيران ‌في ⁠الليلة الحادية عشرة على التوالي من هذه الهجمات.

وفي البحر الأحمر، غيرت ناقلتان كانتا تحملان نفطا خاما سعوديا إلى آسيا مسارهما في أثناء توجههما نحو مضيق باب ​المندب أمس، ​وذلك بعد ⁠تهديدات من الحوثيين الذين تعهّدوا بحظر مرور شحنات ​النفط السعودية عبر المضيق.

ويشير هذا إلى أن ​الصراع ⁠بين الولايات المتحدة وإيران آخذ في الاتساع، وأنه قد يعطل حركة الشحن عبر اثنين من أهم الممرات المائية الحيوية ⁠للطاقة ​في العالم.

وطلب الحوثيون في رسالة بريد ​إلكتروني إلى شركات الشحن عدم تحميل شحنات أو تفريغها في الموانئ ​السعودية، وإلا فقد تتعرض للاستهداف.