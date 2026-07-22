ترامب يتعهد بـ"دعم لبنان" ويوجّه باستئناف الرحلات المباشرة

اختُتم لقاء ترامب وعون بتعهد أميركي بمساعدة لبنان وجيشه وتوجيه باستئناف الرحلات المباشرة، بالتزامن مع بدء انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية ضمن "اتفاق الإطار"، وإطلاق القوات الإسرائيلية النار قرب عناصره في تحد لمسار "المناطق التجريبية".

وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إدارته بالسماح لشركات الطيران الأميركية باستئناف الرحلات المباشرة إلى لبنان، في أبرز إجراء عملي أُعلن عقب لقائه الرئيس اللبناني، جوزاف عون، في البيت الأبيض، الثلاثاء، بالتزامن مع بدء تنفيذ المسار التجريبي من "اتفاق الإطار" في جنوب لبنان.

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ووصف عون اجتماعه بترامب بأنه "جيد جدًا"، بحسب الرئاسة اللبنانية، وأعرب عن تقديره للدعم الأميركي للبنان وسيادته ومؤسساته الرسمية والجيش اللبناني، فيما اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أن فتح الرحلات المباشرة يمثل فرصة اقتصادية وسياسية مهمة للبلاد.

وصرّح ترامب بأنه يريد تقديم مساعدة "كبيرة" إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع اسرائيل؛ وقال ترامب "لبنان بلد عانى سوء المعاملة منذ فترة طويلة"، مشيدا بمزاياه، وأضاف مخاطبا الصحافيين في المكتب البيضاوي إلى جانب نظيره اللبناني "سنساعده. سنساعده كثيرا".

وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "بعد لقائي الرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي بذل جهودًا جبارة في سبيل تطوير بلاده، أوجّه إدارتي بالسماح لكل شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، ليتمكن الأميركيون من زيارة هذه الأرض الجميلة بسهولة".

ولا يعني توجيه ترامب بدء الرحلات بصورة فورية، إذ يتطلب تنفيذه استكمال إجراءات تنظيمية وأمنية بين السلطات المختصة وشركات الطيران، لكنه يشكل تحولًا بعد عقود من تعليق الخطوط الجوية المباشرة بين البلدين.

ورحب سلام بإعلان ترامب، وقال إن استئناف الرحلات المباشرة يشكل "فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة، ودعم الاقتصاد اللبناني".

ومن شأن القرار، في حال دخوله حيز التنفيذ، أن يسهّل حركة اللبنانيين والأميركيين من أصول لبنانية بين البلدين، ويخفف الاعتماد على محطات وسيطة، إلى جانب تأثيره المحتمل في قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار.

ويأتي الإعلان في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة ممتدة، فيما تسعى الحكومة إلى استعادة الثقة الخارجية وجذب الاستثمارات، بالتوازي مع تحولات سياسية وأمنية مرتبطة بمستقبل لبنان في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وسلاح حزب الله.

عون: الاجتماع كان "جيدًا جدًا"

وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون كتب في سجل البيت الأبيض: "أغادر هذا المكان التاريخي بتقدير كبير لصداقة الرئيس ترامب، وللدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للبنان ولسيادته ولمؤسساته الشرعية، وللقوات المسلحة اللبنانية".

وأشارت إلى أن شكر ترامب، خلال ظهورهما في المكتب البيضوي، على ما وصفه بـ"الزيارة التاريخية والإنجاز التاريخي الذي تحقق بتوقيع الاتفاق الإطار".

وقال عون إن الهدف النهائي للمسار الجاري هو "إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد"، داعيًا إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني في ظل المهمات الموكلة إليه بموجب الاتفاق.

وتعد زيارة عون أول زيارة لرئيس لبناني إلى واشنطن منذ عام 2009، وتأتي في ظل اهتمام أميركي مباشر بتطبيق التفاهمات بين لبنان وإسرائيل، وبسط سلطة الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.

وكان عون قد أشار، قبيل الاجتماع، إلى أنه سيطلب من ترامب الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، إلى جانب تعزيز المساعدات المقدمة للجيش اللبناني.

من جهته، جدد ترامب خلال اللقاء تعهده بتقديم مساعدة كبيرة للبنان، وأبدى استعداده للتحدث مع حزب الله إذا طلب منه عون ذلك، قائلًا: "أستطيع أن أتحدث مع أي جهة، وإذا رغب الرئيس عون في أن أتحدث مع حزب الله، فسأفعل".

وتزامن لقاء البيت الأبيض مع بدء الجيش اللبناني انتشاره في بلدة زوطر الغربية، في منطقة النبطية، باعتبارها إحدى "المناطق التجريبية" المشمولة باتفاق الإطار الذي أُبرم في 26 حزيران/ يونيو برعاية أميركية.

وأعلن الجيش اللبناني دخول آلياته إلى البلدة بعد تمركز القوات الإسرائيلية عند أطرافها، في إطار مسار يُفترض أن تنسحب بموجبه إسرائيل تدريجيًا من مناطق تحتلها في الجنوب، على أن ينتشر الجيش اللبناني فيها ويحظر أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة.

لكن الجيش اللبناني أعلن لاحقًا أن القوات الإسرائيلية "أطلقت النار على مقربة" من عناصره أثناء تنفيذ الانتشار، محذرًا من أن ذلك من شأنه أن "يعرقل" تطبيق الاتفاق.

في المقابل، ادعى الجيش الإسرائيلي أن الجنود اللبنانيين تقدموا إلى منطقة غير مشمولة بالتفاهمات، وزعم أن قواته أطلقت النار "في الهواء فقط".

ويشكل الحادث أول احتكاك ميداني خلال تنفيذ المسار التجريبي، ويطرح تساؤلات بشأن مدى التزام إسرائيل بالانسحاب ووقف الهجمات في المناطق التي يتسلمها الجيش اللبناني.

وقال الخبير العسكري، حسن جوني، إن بدء الانتشار يمثل "اختبارًا حقيقيًا بالدرجة الأولى إزاء جدية جيش الاحتلال بالانسحاب"، إلى جانب كونه اختبارًا لموقف حزب الله الميداني من الاتفاق، بعد رفضه المتكرر التخلي عن سلاحه.

وأضاف أن الاختبار الآخر يتعلق بكيفية تعامل إسرائيل مع أي تطورات أمنية في المناطق التي يتسلمها الجيش اللبناني، وما إذا كانت ستواصل تنفيذ هجمات فيها رغم انتقال السيطرة إلى القوات الرسمية.

ضغوط بشأن سلاح حزب الله

وتضغط واشنطن على السلطات اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، فيما تربط إسرائيل استكمال انسحابها من جنوب لبنان بتنفيذ هذا المطلب.

ويُلزم اتفاق الإطار الجيش اللبناني بالانتشار في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ونزع سلاح حزب الله فيها ومنع أي نشاط عسكري لا يخضع للقوى الحكومية، على أن تستخدم النتائج لتحديد إمكان توسيع النموذج إلى مناطق أخرى.

ويرى مراقبون أن نتائج اللقاء مع ترامب لن تُقاس فقط بإعلان استئناف الرحلات أو زيادة الدعم الأميركي، بل بقدرة واشنطن على إلزام إسرائيل بالانسحاب، وبمدى قدرة الجيش اللبناني على بسط سيطرته من دون دخوله في مواجهة داخلية.

وتأتي التحركات في وقت تجدد فيه القتال الواسع بين الولايات المتحدة وإيران منذ السابع من تموز/ يوليو، من دون انضمام إسرائيل حتى الآن إلى العمليات العسكرية، فيما بقيت جبهة لبنان بمنأى عن المواجهة الجديدة.