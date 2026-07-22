تقرير: الضربات على إيران لم تغير سلوك طهران وتثير شكوكا حول جدواها

تقييمات استخباراتية أميركية تشير إلى محدودية تأثير الضربات الأخيرة على إيران في تغيير سلوكها، وسط تصاعد الضغوط على إدارة الرئيس ترامب بشأن استمرار العمليات وتكاليفها العسكرية والسياسية. وتواجه واشنطن، بحسب التقرير، خيار مواصلة التصعيد أو البحث عن مسار للخروج.

كشفت تقييمات استخبارية أميركية أن موجة الهجمات الجديدة على مواقع إيرانية، المستمرة منذ 11 يوما، لم تحدث تغييرا كبيرا في سلوك طهران، وفقا لمسؤول أميركي نقلت عنه صحيفة "ذا أتلانتيك" في تقرير نشرته الأربعاء.

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وبحسب التقرير، لم يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو أي مسؤول بارز في إدارته رسميا عودة الحرب على إيران، رغم استمرار الغارات الجوية الأميركية خلال الأيام الماضية. كما لم يتلق أعضاء الكونغرس، حتى الآن، إحاطات بشأن المرحلة الجديدة من التصعيد، وفق ما أفاد به مساعدون للرئيس الأميركي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أميركي سابق انتقاده لطريقة إدارة الحرب، معتبرا أن إدارة ترامب "اختارت خرق القواعد" عبر التخلي عن نهج التشاور مع الشعب الأميركي والحلفاء وتحديد الأهداف بوضوح، مضيفا أن الولايات المتحدة تخوض حربا "دون خيارات جيدة أو دعم أميركي ودولي كافٍ"، ووصف ذلك بأنه "فخ صنعته بنفسها".

وتوقع المسؤول السابق استمرار الإدارة الأميركية في العمليات العسكرية بسبب رفضها الاعتراف بالهزيمة، على أمل تحقيق نتائج أفضل، محذرا من أن "الأمل ليس استراتيجية"، وأن خوض حرب مع التعامل معها وكأنها ليست حربا قد يؤدي إلى نتائج خطيرة.

وأشار التقرير إلى أن مقربين من ترامب يرون أنه يواجه مأزقا سياسيا، إذ يجد نفسه أمام خيارين صعبين: الأول يتمثل في تصعيد الصراع وما قد يترتب عليه من خسائر إضافية في صفوف القوات الأميركية واستنزاف مخزونات الذخيرة، فضلا عن تأثير ذلك على حظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، بينما يتمثل الخيار الثاني في الانسحاب لتقليل الخسائر السياسية، مع احتمال ترك إيران في وضع استراتيجي أقوى مما كانت عليه منذ سنوات.

ولفتت "ذا أتلانتيك" إلى وجود تغير في خطاب شبكة "فوكس نيوز"، التي ينظر إليها ترامب كمؤشر للرأي العام، حيث بدأ بعض مقدمي البرامج المؤثرين في طرح فكرة إنهاء الحرب، في محاولة لتقليل تأثيرها على فرص الحزب الجمهوري الانتخابية.

ورغم ذلك، أكد مقربون من الرئيس الأميركي أنه قد يفكر لاحقا في الانسحاب من الحرب، لكنه في الوقت الحالي يواصل العمليات العسكرية رغم ارتفاع تكلفتها.

وبحسب التقرير، تسعى الإدارة الأميركية إلى رفع كلفة تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز على إيران، في وقت تحاول فيه طهران بدورها زيادة كلفة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، مستخدمة قدراتها العسكرية لمنع السفن من عبور المضيق دون موافقتها.

كما أشار مستشارون لترامب إلى أن الرئيس الأميركي بدأ يدرك أن استمرار الحرب قد يضر بمصالحه السياسية، لكنه يرفض الانتقادات التي تقول إن الاتفاق النووي المقترح مع إيران أقل قوة من الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما قبل نحو عقد.