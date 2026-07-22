حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى أكثر من 5300 قتيل

أكثر من 5300 قتيل في حصيلة جديدة أعلنت عنها السلطات الفنزويلية جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد الشهر الماضي.

ارتفع عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى أكثر من 5300، بحسب حصيلة جديدة أُعلِنَت الثلاثاء.

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وفي 24 حزيران/ يونيو، ضرب فنزويلا زلزالان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات وأحدثا دمارا كبيرا في شمال البلاد لا سيما في ولاية لا غوايرا الساحلية قرب العاصمة كراكاس.

وبلغ عدد ضحايا الكارثة 5346 شخصا وفقا للتقرير اليومي الذي نشره رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز على حسابه في "تلغرام".

وكانت حصيلة الوفيات الإثنين قد بلغت 5278، فيما لا يزال عدد المصابين 16,740؛ وفقا للعدد الرسمي.

وفي لا غوايرا، لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات مؤقتة أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى أرصفة.

وبحسب التقديرات الرسمية، تحتاج البلاد إلى نحو 25 ألف منزل لإيواء مَن فقدوا منازلهم جراء الزلزالين.

وتعهّدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، الإثنين، إنجاز 4000 منزل للمتضررين بحلول كانون الأول/ ديسمبر.

وتشير الأرقام الرسمية إلى تضرر أكثر من 850 مبنى، وانهيار 190 بالكامل.