رسائل ودّ علنيّة بين الإمارات والسعوديّة... سعي لطيّ صفحة التوتر؟

ظهرت إشارات تقارب إماراتي سعودي تنهي خلافا علنيا استمر شهورا بشأن ملفات اليمن والسودان وإيران، إذ أكدت الرسائل الإعلامية قوة الشراكة والتضامن بين البلدين، تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية، والهجمات الإيرانية والحوثية في المنطقة.

نشر مسؤولون ووزراء في الإمارات والسعودية، خلال الأيام الأخيرة، تعليقات وصورا عبر حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل رسائل صداقة ووحدة، في مؤشر على حصول تقارب بين القوتين الاقتصاديتين، بعد أشهر من الخلاف العلني.

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل شيخ، مساء الثلاثاء، صورة عبر منصة "إكس"، تجمع وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، مع نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، منصور بن زايد.

وأشار إلى أنّ الصورة التُقطت قبل أيام، وأرفقها بعبارة "السعودية والإمارات قصة علاقات أخوية وشراكة راسخة".

وشارك مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش الصورة، وأرفقها بتعليق "أكبر قصة في الخليج تُجسدها صورة واحدة".

وعلى مدى أشهر، انخرطت شخصيات من كلا الجانبين في نقاش حاد عبر الإنترنت، بينما أطلقت السعودية في وقت سابق من هذا العام حملة إعلامية ضد جارتها.

وتحوّل الحليفان إلى خصمين العام الماضي، على خلفية النزاع في اليمن، حيث دعمت كل من الدولتين طرفا مختلفا في مواجهات في الجنوب.

وإضافة إلى اليمن، تبرز الخلافات في العديد من الملفات السياسية الخارجية، بما في ذلك السودان والقرن الإفريقي، حيث تدعمان قوى متنافسة.

وتختلف الجارتان الخليجيتان في مواقفهما من الحرب وإيران، إذ اتخذت الإمارات موقفا أكثر حزما، وأبدت مطالب متشددة بشأن أي اتفاق محتمل، في حين دعمت السعودية جهود وساطة باكستان التي أدت إلى إبرام مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، الشهر الماضي.

وجاء التحسن الظاهر في العلاقات في وقت استؤنفت الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الشهر، وتجدّدت الهجمات الإيرانية في جميع أنحاء الخليج، في حين صعّد حلفاء طهران الحوثيون في اليمن، الضغط من خلال التهديد بفرض حصار بحري على السعودية.

ونشر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في الإمارات، عبد الله آل حامد ووزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، رسائل عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، أشادا فيها بالعلاقات بين البلدين وبقادتهما، وأكدا على دور وسائل الإعلام في أن تعكس هذه العلاقة.

وقال الدوسري في منشوره إنّ "العلاقة بين المملكة والإمارات هي علاقة شعبين يجمعهما تاريخ وإرث مشترك وقيادة رشيدة في كل من البلدين".

وأضاف أنّ "دور الإعلام الرصين التصدّي لكل من يحاول نقل صورة مضللة حول العلاقات بين البلدين وتحري الدقة فيما يُنشر عنها".