تصعيد هرمز يتصدر مباحثات روبيو في آسيان

حذر وزير الخارجية الأميركي من أن أي محاولة لفرض السيطرة على مضيق هرمز قد تهدد حركة التجارة العالمية وتفتح الباب أمام أزمات مماثلة في مناطق أخرى. وأكد في الوقت نفسه استعداد واشنطن للحوار مع طهران، شرط إظهار جدية بالمفاوضات.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن السماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز سيشكل "سابقة خطيرة" قد تمتد تداعياتها إلى مناطق أخرى من العالم، محذرا من المساس بمبدأ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية.

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وجاءت تصريحات روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأميركية بدء تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية في إيران لليلة الحادية عشرة على التوالي، بهدف الحد من قدرتها على تهديد حركة الملاحة التجارية عبر المضيق.

وأكد روبيو أن أي سابقة تسمح لدولة بالتحكم في ممر مائي دولي وفرض رسوم على العبور أو تهديد السفن ستشكل خطرا عالميا، مشددا على أن إيران لا تملك، وفق قوله، أي أساس قانوني يمنحها حق التحكم بحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي تصريحات الوزير الأميركي في ظل تصاعد التوترات بشأن الممرات البحرية الاستراتيجية، بالتزامن مع الخلافات القائمة بين الصين وعدد من دول رابطة "آسيان" حول بحر الصين الجنوبي، أحد أهم طرق التجارة العالمية.

ووصل روبيو إلى الفلبين وسط توتر جديد بين واشنطن وبكين عقب اشتباك بين بحارة صينيين وفلبينيين في المنطقة المتنازع عليها، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الصيني وانغ يي على هامش قمة آسيان، إلى جانب عقد لقاءات مع مسؤولين من تحالف "كواد" الذي يضم الهند وأستراليا واليابان.

وفيما يتعلق بالملف الإيراني، قال روبيو إن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على المسار الدبلوماسي، لكنها ترى أن طهران لا تتعامل بجدية مع المفاوضات.

وأضاف أن واشنطن مستعدة للانخراط في حوار بناء في حال التزمت إيران بتعهداتها، محذرا من أنها ستتخذ ما يلزم لحماية مصالحها ومصالح حلفائها إذا استمر غياب الجدية.