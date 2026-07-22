تحذيرات أمنية عقب موافقة ألمانيا على مشروع نووي تشارك فيه روسيا

منحت السلطات الألمانية الضوء الأخضر لإقامة مشروع لإنتاج وقود نووي بالشراكة بين شركتين فرنسية وروسية، رغم اعتراضات سياسية وتحذيرات من تداعيات أمنية واحتمال استغلاله في أنشطة تجسس أو تخريب

أعلنت السلطات الألمانية اليوم، الأربعاء، موافقتها على مشروع نووي فرنسي روسي مثير للجدل، يخشى منتقدوه أن يفتح أمام موسكو مجالات للتجسس والتخريب.

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ويهدف المشروع المشترك، المزمع إنشاؤه بين شركة تابعة للمجموعة الفرنسية "فراماتوم" (Framatome) ووكالة الطاقة النووية الروسية الحكومية "روساتوم" (Rosatom) إلى إنتاج قضبان الوقود مستخدمة في مفاعلات ذات تصميم روسي.

ومن المقرر أن يقام المشروع في منشأة تابعة لشركة "فراماتوم" مخصصة لتجميع قضبان الوقود، وتقع في بلدة لينغن بولاية ساكسونيا السفلى.

وقالت وزارة البيئة في الولاية إنها "قررت الموافقة" على المشروع.

ويُذكر أن "روساتوم" استُثنيت من جولات العقوبات المتتالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا عقب بدء حربها على أوكرانيا، في شباط/ فبراير 2022.

وفي هذا السياق، صرّح العضو البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المنتمي لتيار يمين الوسط، رودريش كيزفيتر، بأن على الحكومة الفيدرالية التدخل للحيلولة دون المضي قدما في مشروع لينغن.

وقال كيزفيتر لموقع "بوليتيكو" الإخباري، إن قرار ولاية ساكسونيا السفلى يمثّل "خطرا على الأمن ويجب التراجع عنه".

وتُعد ألمانيا أكبر داعم لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا، كما أنها تظل في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي مؤشرات على "حرب هجينة" قد تبدؤها موسكو.

وكانت ألمانيا قد أغلقت آخر مفاعلاتها النووية في عام 2023.