ممداني: نيويورك لا تملك صلاحية توقيف نتنياهو

أكد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني أن سلطات المدينة لا تملك صلاحيات قانونية لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بنيامين نتنياهو، داعيا الحكومة الفدرالية إلى تحمل مسؤولياتها، ومجددا دعمه لمساءلة المسؤولين عن الجرائم التي تنظر فيها المحكمة.

قال رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، إن سلطات المدينة لا تملك الصلاحية القانونية لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حال زيارته نيويورك، داعيا الحكومة الفدرالية الأميركية إلى التدخل وتنفيذ المذكرة.

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وأوضح ممداني، في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن إدارته راجعت جميع السبل القانونية المتاحة لمعرفة ما إذا كان بإمكان مدينة نيويورك تنفيذ مذكرة التوقيف، إلا أنها خلصت إلى أن المدينة لا تمتلك سلطة قانونية مستقلة للقيام بذلك.

وأضاف أن الحكومة الفدرالية هي الجهة المخولة بهذه الصلاحية، داعيًا الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ قراراتها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، قد أصدرت في عام 2024 مذكرة توقيف بحق نتنياهو، معتبرة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أعقبت هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتأتي تصريحات ممداني بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، تعهده بعدم تعرض نتنياهو للتوقيف في حال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل في نيويورك.

وأكد ممداني موقفه الداعم لمحاسبة نتنياهو، قائلا إن حجم الدمار الذي خلفته الحرب يستوجب مثوله أمام المحكمة، مشددا على أنه يتفق مع المحكمة الجنائية الدولية في ضرورة توقيفه ومحاكمته، شأنه شأن أي شخص توجه إليه المحكمة اتهامات بارتكاب جرائم دولية.