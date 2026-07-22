موجز أنباء العالم الأربعاء

استهدفت ضربات أميركية طهران ومضيق هرمز وسط تحذيرات الرئيس الأميركي ترامب، بينما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني استضافة محادثات إسرائيلية لبنانية، وكشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن لقاء مرتقب مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.

أدت ضربات أميركية جديدة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أن الحرب لم تنتهِ بعد مع إيران، التي كبّدت بلاده 37,5 مليار دولار.

ونفت إيران، اليوم الأربعاء، مرة جديدة وجود أي مجمع نووي سري تحت الأرض في جبل كولانغ بوسط البلاد، بعدما هدد ترامب بضرب الموقع.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن ضربة أميركية استهدفت جزيرة لارك، الواقعة في مضيق هرمز.

في الأثناء، أُطلقت صافرات الإنذار في البحرين، فيما سمعت في المنامة أصوات انفجارات، في خضم الهجمات الإيرانية.

من جانبه، قال الجيش الأردني في بيانين منفصلين، الأربعاء، إنه أسقط أربعة صواريخ مصدرها إيران، بينما سقط آخران في منطقتين نائيتين، كما أسقط أربع طائرات مسيرة، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأما باكستان، فأعربت عن "قلق عميق" من المحاولات الرامية إلى إقحام السعودية في الحرب، ونددت بالتهديدات التي يطلقها الحوثيون في اليمن ضد السعودية، والملاحة في البحر الأحمر.

على الصعيد الاقتصادي، سجّلت أسعار النفط ارتفاعا حادا الأربعاء، إذ تجاوز سعر برميل برنت 95 دولارا للمرة الأولى منذ نحو ستة أسابيع.

واشنطن

أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن اتفاق مع السعودية، يوفّر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية، في خضمّ تَجدُّد المواجهات العسكرية بينها وبين الحوثيين، المدعومين من إيران في اليمن.

جولة محادثات جديدة في إيطاليا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، الأربعاء، أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، بوساطة أميركية، في الرابع من آب/ أغسطس المقبل.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الأربعاء، من بلدة زوطر الغربية، غداة انتشار الجيش اللبناني فيها، أن بيروت ستواصل "حشد" الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد، بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان.

الإمارات والسعودية

نشر مسؤولون ووزراء في الإمارات والسعودية في الأيام الأخيرة، تعليقات وصور عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل رسائل صداقة ووحدة، في مؤشر على حصول تقارب بين القوتين الاقتصاديتين، بعد أشهر من الخلاف العلني.

طهران

أُعدم رجل في إيران، بعد إدانته بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة أوائل العام الجاري، وفق ما أعلنت الوكالة الرسمية للأخبار القضائية في البلاد، الأربعاء.

دبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأربعاء، أن المدينة ستقدم خصومات وعروضا بقيمة تزيد عن 800 دولار للمقيمين الذين يدعون أصدقاءهم وعائلاتهم للزيارة، وذلك في ظل تضرّر قطاع السياحة، جرّاء أشهر من الحرب.

موسكو

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو في مانيلا، الخميس، لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

واستهدفت مسيّرات أوكرانية، الأربعاء، وللمرة الثانية خلال أسبوع شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية في روسيا، اتهمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بتوفير إمدادات للجيش الروسي.

من جهته، أعلن الكرملين أن تعيين ميخايلو دراباتي قائدا عاما جديدا للجيش الأوكراني، لن يغير الوضع على خط المواجهة، مؤكدا أن الجيش الروسي سيواصل تقدمه.

باريس

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الثلاثاء، على قائمتها للتراث العالمي المعرّض للخطر مدينة صور الفينيقية القديمة في جنوب لبنان التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الإسرائيلي، وفق ما أعلنت المنظمة.

برلين

أعلنت السلطات الألمانية، الأربعاء، موافقتها على مشروع نووي فرنسي روسي مثير للجدل، يخشى منتقدوه أن يفتح أمام موسكو مجالات للتجسس.

واشنطن

من المتوقع أن تعلن الرئاسة الأميركية "قريبا" عن رسوم إضافية جديدة، تستهدف شركاءها التجاريين الرئيسيين، على غرار تدابير دخلت حيز التنفيذ ضد البرازيل، الأربعاء.

كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب المنتمي إلى اليمين المتشدد، أبيلاردو دي لا إسبرييا، الثلاثاء، فتح مكتب في ميديين لـ"درع الأميركيتين"، وهي مجموعة من دول أميركا اللاتينية المتحالفة مع دونالد ترامب، لمحاربة تهريب المخدرات عسكريا.

نيويورك

يمثُل الرئيس الفنزويلي السابق، نيكولاس مادورو، أمام محكمة في نيويورك، الأربعاء، في ثالث ظهور علني له منذ اعتقلته الولايات المتحدة في عملية عسكرية خاطفة في كاراكاس في كانون الثاني/ يناير.

سويسرا

ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001، طبقا لآخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية.

أستراليا

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، إنها أعربت خلال اجتماعها مع نظيرها الصيني وانغ يي في مانيلا عن القلق في شأن إجراء بكين في جنوب المحيط الهادئ تجربة إطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووي، ووصفت عملية الإطلاق بأنها "مزعزعة للاستقرار".

الهند

أُطلق سراح زعيم المعارضة الهندية، راهول غاندي، بعد توقيفه لفترة وجيزة الأربعاء، غداة دعوته لاستقالة رئيس الحكومة، ناريندرا مودي، على خلفية قمع شديد لتظاهرة طلابية تدعو إلى إصلاح النظام التعليمي.

فرنسا

سيطرت فرق الإطفاء على حريق اجتاح تلالا حرجية في جنوب فرنسا، وأجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم، وأتى على مساحة واسعة، وفق ما أعلنت هيئة الإطفاء، الأربعاء.

أثينا

من المتوقع أن تشهد اليونان، الأربعاء، اليوم الأشد حرا لهذه السنة، مع توقع خبراء الأرصاد الجوية بأن تصل الحرارة في البلاد إلى 43 درجة مئوية.

طوكيو

تشهد مدن يابانية ما يُعرف بـ"الأيام شديدة الحرارة" أو "كوكوشوبي"، وهو مصطلح جديد أطلقته هذا العام وكالة الأرصاد الجوية اليابانية للإشارة إلى الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة مئوية.

فرنسا

عُثر مساء الإثنين على دانيال سياد، وهو مكتشف عارضات أزياء ومتّهم باستدراج نساء لصالح الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية بحق قاصرات، ميتا في منزله قرب باريس، وفق ما أعلنت النيابة العامة في نانتير الأربعاء، مؤكدة معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

الولايات المتحدة

أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، مطورة "تشات جي بي تي"، الثلاثاء، أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لها، تصرفت بشكل غير متوقع وخارج عن السيطرة، أثناء اختبارات للسلامة، مخترقة منصة شهيرة بين المبرمجين، بمبادرة ذاتية منها.

باريس

أعيد الأربعاء فتح القاعة التي تعرّضت لسرقة ضخمة في متحف اللوفر بباريس في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لتصبح نقطة جذب جديدة للسياح، رغم إزالة المعروضات القيّمة من داخلها.