ترامب: أدرس شنّ أوسع هجوم ضد إيران وعواقب محتملة لانخراط إسرائيل

صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدراسته شنّ أوسع هجوم ضد إيران، محذّرا من عواقب مشاركة إسرائيل، بينما يعقد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اجتماعا أمنيا، بالتزامن مع تصعيد الحوثيين ضد السفن بالبحر الأحمر، ورفض طهران مقترح التهدئة المطروح.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنّه يدرس شنّ هجوم هو الأوسع ضدّ إيران، مشيرا إلى أنه ستكون لمشاركة إسرائيل فيه، عواقب محتملة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب لموقع "أكسيوس" الأميركي، مساء اليوم، قال خلالها إنه يدرس بجدية، استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران، بما في ذلك ضربات ستكون أكبر من تلك التي نُفذت خلال الحرب الشاملة الأخيرة، التي أطلقت عليها واشنطن مسمّى "الغضب الملحميّ".

وأوردت تقارير إسرائيلية، بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيعقد، غدا الجمعة، اجتماعا أمنيا مصغّرا، بشأن التصعيد الحالي.

وأقرّ ترامب بأنه ستكون عواقب لقرار كهذا، وأكد أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد. كما لم يحدّد موعدًا نهائيًا لقراره.

وأكد مسؤولان أميركيان آخران، أنه لم يتم إجراء أي اتصال، أو إصدار أي أوامر جديدة للجيش الأميركي، بحسب "أكسيوس".

وقال ترامب: "أدرس شنّ هجوم واسع النطاق، أكبر من أي وقت مضى"، مضيفا: "أنا على وشك اتخاذ القرار، ونحن على أتمّ الاستعداد لذلك".

وذكر ترامب أن إسرائيل، "ستنضم في غضون دقيقتين، إذا طلبت منها ذلك"، لكنه أكّد مستدركا: "لسنا بحاجة إلى أي طرف" لشن عملية جديدة ضد إيران.

وقال كذلك، إن انضمام إسرائيل إلى الضربات، سيترتب عليه "عواقب"، ملمّحا إلى ردّ إيرانيّ محتمل، ضد إسرائيل.

وذكر ترامب أن الإيرانيين "يريدون التفاوض"، لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الراهن، مضيفا: "لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد".

"طهران لم تقبل مقترح التهدئة"

وأفاد مصدران إقليميان وصفهما التقرير بأنهما مطّلعان على جهود الوساطة، بأنّ القيادة الإيرانية لم تقبل المقترح الأخير المطروح.

وقال أحد المصدرين: "نحن نحاول، لكن الإيرانيين لا يتعاونون".

هذا، وصعّدت الولايات المتحدة هجماتها خلال الأيام الاثني عشر الماضية في محاولة لوقف الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز.

وحتى الآن، لم تُبدِ إيران أي استعداد لتغيير نهجها، بل إنها كثّفت هي الأخرى، هجماتها في المنطقة.

وبدأ الحوثيون بمهاجمة السفن السعودية في البحر الأحمر، مما فاقم التوترات في ممر مائي حيويّ آخر لنقل النفط، وزاد من زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمية.

وكتب ترامب عبر حسابه في منصة "تروث سوشيال"، أنه إذا أطلق الحوثيون النار مجددًا على سفن في البحر الأحمر، "فإن الولايات المتحدة، ستُحمّل إيران المسؤولية"، مضيفا أن الحوثيين وكلاء لإيران، ولذلك "سيتم توجيه عقاب عسكري كبير لإيران، وبالطبع للحوثيين أنفسهم".

"سألتقي بنتنياهو إن تواجد في واشنطن الأسبوع المقبل"

وفي سياق آخر، قال ترامب إن نتنياهو يرغب في حضور مراسم تأبين السيناتور الراحل ليندسي غراهام في واشنطن، الأسبوع المقبل.

وأضاف أن "العلاقات مع نتنياهو جيدة جدًا. سألتقي به إذا كان هنا".

وتأتي أقوال ترامب بشأن نتنياهو، فيما أوردت تقارير إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن تل أبيب تسعى إلى استعادة قناة التواصل المباشر بين نتنياهو والرئيس الأميركي في وقت تترقب إسرائيل، قرار واشنطن بشأن مواصلة المسار التفاوضي مع إيران، أو الانتقال إلى حرب واسعة، وسط تقارير إسرائيلية عن تراجع قدرة نتنياهو على التأثير في قرارات البيت الأبيض.

وأشارت إلى تواصُل الاتصالات بين البيت الأبيض ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، لترتيب لقاء بين ترامب ونتنياهو، في واشنطن الأسبوع المقبل، من دون تحديد موعد رسمي حتى الآن.

ويأتي بحث اللقاء في وقت أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن انقطاع التواصل المباشر بين ترامب ونتنياهو، خلال الأيام العشرة الأخيرة، أدخل إسرائيل في حالة من عدم اليقين بشأن نوايا الإدارة الأميركية تجاه إيران، وسط حالة من الغموض دفعت الجيش الإسرائيلي إلى استعدادات مكلفة، تحسبًا لتطورات سريعة.