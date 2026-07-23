دعوات المقاطعة تتسبّب بإلغاء حفل لمغنٍّ فرنسي إسرائيلي في مرسيليا

أُلغي حفل مجاني كان من المقرر أن يحييه المغني الفرنسي الإسرائيلي، أمير حدّاد، في مدينة مرسيليا، بعد دعوات أطلقها ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية لمقاطعته، ونسب المنظّمون الإلغاء إلى أسباب أمنية، ورحّبت جهات داعمة لفلسطين بالإلغاء واعتبرته ثمرةً للتعبئة الشعبية

ألغى منظمون حفلًا موسيقيًا مجانيًا كان من المقرر إقامته يوم الأحد في مرسيليا، للمغني الفرنسي الإسرائيلي أمير حدّاد، بعد دعوات إلى مقاطعة الحفل من نشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية، وذلك "لأسباب أمنية".

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وكان من المقرر إقامة الحفل في مركز تسوق كبير في ثاني أكبر مدينة في فرنسا، ضمن سلسلة من العروض المجانية طوال الصيف، ثمّ انتشرت دعوات للمقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدث بعد العديد من حفلات المغني الأخيرة.

وقالت إدارة المركز في منشور على "فيسبوك": "لأسباب تتعلق بالسلامة، أُلغي حفل ’Sunset Live’ المقرر الأحد 26 تموز/ يوليو في ’Terrasses du Port’. يهدف هذا القرار إلى ضمان سلامة الفنانين والجمهور وفرق العمل، وجميع الموجودين في الموقع. نأسف لهذا الإلغاء".

ورحّبت جماعة "اتحاد فلسطين مرسيليا" (Union Palestine Marseille) التي دعت إلى مقاطعة سلمية تمامًا، بما وصفته بأنّه "انتصار للتعبئة الشعبية". واتهمت المغني بالمشاركة في "فعاليات تدعم الجيش الإسرائيلي"، معتبرة ذلك دليلًا على إضفاء الشرعية على "سياسة الاستيطان الإسرائيلية".

وُلد المغني في باريس لوالدين من أصول يهودية مشرقية، وانتقل مع والديه إلى إسرائيل عام 1992 واستقروا جميعًا في مدينة هرتسليا، حيث نشأ وأدى الخدمة العسكرية الإلزامية لاحقًا قبل أن يعود إلى فرنسا ويواصل مسيرته الفنية.

وأعرب فرع مرسيليا التابع للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (Crif) عن "قلقه العميق"، معتبرا أنّ "هذه المنظمات تفرض قانونها تدريجيًا على الحياة الثقافية، بذريعة حرية التعبير والمقاطعة السلمية المزعومة".

وكان المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا ندّد، يوم الإثنين، بـ"حملة شعواء ضد الفنانين اليهود أو أولئك الملتزمين بمحاربة معاداة السامية" بعد مقاطعة حفل موسيقي للمنسقة الموسيقية باربرا بوتش في غرونوبل (جنوب شرق البلاد) من قِبَل نشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية، وطالب وزارة الثقافة بالتدخل.

وفي حفل باربرا بوتش، الفنانة اليهودية البالغة 45 عاما، وهي شخصية بارزة في الحياة الليلية لمجتمع المثليين في باريس، أدت احتجاجات ناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية إلى جانب أعضاء من حزب "فرنسا الأبية" إلى وقف الحفل بعد حوالي 20 دقيقة من بدئه.