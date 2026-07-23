موجز أنباء العالم الخميس

توعّدت إيران بمواصلة ضرباتها بالمنطقة، بالتزامن مع استهداف الحوثيين ناقلتين سعوديتين بالبحر الأحمر، فيما هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي واشنطن، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين بعقاب عسكري كبير، وسط مساعٍ عُمانية لإحياء المحادثات.

توعدت إيران، اليوم الخميس، بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة، طالما أن الهجمات عليها مستمرة، فيما فتح حلفاؤها الحوثيون، جبهة ثانية في الحرب، معلنين تنفيذ هجمات على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

وحمل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على موقف الولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها "غير عقلانية"، و"متسلّطة" بعد 12 يوما على التوالي من الضربات الأميركية على أراضي إيران، وردّ طهران الذي طال دولا في المنطقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أميركية في الأردن، ومنع ثلاث ناقلات نفط من عبور مضيق هرمز، كما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، استهداف مواقع في الكويت.

من جانبه، أعلن الجيش الأردني، أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيّرات أطلقتها إيران نحو البلاد، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إطلاق صافرات الإنذار، فيما دوّت انفجارات في العاصمة المنامة.

سياسيا، قالت سلطنة عُمان، الوسيط الرئيسي بين الحوثيين في اليمن والسعودية، إنها تعمل على إحياء المحادثات، غداة استهداف الحوثيين، سفينة سعودية في البحر الأحمر.

وهدد الرئيس الاميركي، دونالد ترامب الحوثيين، بـ"عقاب عسكري كبير".

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الحوثيين إلى "الكفّ" عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن هؤلاء "استُدرجوا" من جانب إيران.

دبلوماسيا، أعلنت المملكة المتحدة أنها سحبت ما تَبَقّى من طاقمها الدبلوماسي في إيران.

الاتفاق النووي مع السعودية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إن إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة والسعودية، مشروط باعتراف الرياض بإسرائيل.

وأورد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الاتفاق لن يفضي إلا إلى برنامج نووي مدني وسلمي.

باريس

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، عودة الدبلوماسيَين الفرنسيين اللذين تعرّضا لاعتداء في طهران إلى باريس الأربعاء، مشدّدا على أن المأخذ مهمتهما الداعمة للمجتمع المدني الايراني.

لندن

ارتفع سعر برميل نفط خام برنت المرجعي، بنسبة 5% ليناهز عتبة مئة دولار مجددا.

اقتحام الأقصى

قاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى في القدس، لإحياء ما يُسمّى بـ"ذكرى خراب الهيكل"، بحسب التقويم اليهودي.

رام الله

أبلغ مصرفان إسرائيليان مؤسسات مصرفية فلسطينية، أنهما يعتزمان إنهاء خدمات مصرفية حيوية خلال أسابيع، وفق مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، وفي القطاع المصرفي الفلسطيني، ما يثير مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.

اجتماع روسيّ أميركيّ

حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، نظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال اجتماع عُقد بينهما في مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، عادّا أن ذلك أمر "غير مقبول"، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان.

كييف

أسفرت ضربات روسية، الخميس، عن مقتل ثلاثة أشخاص في شرق أوكرانيا، بينما قُتل أربعة في قصف أوكراني استهدف روسيا وشبه جزيرة القرم المحتلة، بحسب ما أفادت به سلطات المناطق المعنية.

بروكسل

اتّفقت بلدان الاتحاد الأوروبي على رزمة جديدة مخفّفة من العقوبات على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا، بعد أسابيع من النقاشات، تنصّ على تثبيت السقف المفروض على أسعار النفط.

طوكيو

أعلن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، بأنه اجتمع مع نظيره الصيني وانغ يي، فيما ذكرت وسائل إعلام يابانية بأنها أول محادثات بين الطرفين منذ سجال بشأن تايوان، بدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر.

الصين والفلبين

اتّهمت الفيليبين خفر السواحل الصينيين بإطلاق مدافع المياه والقيام بـ"مناورة خطيرة" لمنع سفينتين كانتا تنقلان مساعدات إلى صيادين فيليبينيين قرب شعاب مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

حرائق غابات في أوروبا

تواصل حرائق الغابات العنيفة التي تؤججها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة، اجتياح مناطق عدة في جنوب أوروبا، لا سيما في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث اضطرت السلطات إلى إجلاء آلاف الأشخاص الإضافيين من منطقة سياحية.

باريس

شهدت فرنسا ثالث أطول موجة حرّ يتم تسجيلها على الإطلاق في البلاد، وقد استمرّت ستة عشر يوما، لتتساوى مع موجات أخرى شهدتها البلاد في آب/ أغسطس 2003، وصيفي 2018 و2025، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية.

لندن

تسببت موجة الحر التي ضربت بريطانيا في حزيران/ يونيو، بضياع 24 مليون ساعة عمل، ما أدى إلى خسائر اقتصادية بـ1,15 مليار جنيه إسترليني (1,54 مليار دولار)، وفق ما أفاد تقرير لكلية لندن للاقتصاد.

طوكيو

نُقل أكثر من 450 شخصا في طوكيو إلى المستشفيات خلال يوم واحد للعلاج من مشكلات مرتبطة بالإجهاد الحراري، وهو عدد قياسي منذ بدء تسجيل البيانات قبل 16 عاما، بحسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ.

الهند

لقي 41 شخصا مصارعهم، على الأقل، جرّاء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها ولاية أسام في شمال شرق الهند خلال الأيام الأخيرة، بحسب أحدث حصيلة أصدرتها السلطات المحلية.

الأمم المتحدة

يخوض المرشحون الستة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة مناظرة، الخميس، في موقع شديد الرمزية هو قاعة الجمعية العامة، قبل أسبوع من الانطلاق الرسمي لعملية اختيار شديدة الأهمية للمنظمة، وسط أزمة عميقة تعانيها.

دول جنوب شرق آسيا

يعتزم وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا، التي تعاني من ضغوط في إمدادات الوقود، المطالبة بضمان حرية الملاحة في المضائق الدولية، وذلك في ختام اجتماعات استمرت أسبوعا طغت عليها تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفق مسودة بيان.

تغريم "جوجل" في أوروبا

فرض الاتحاد الأوروبي، غرامتين على شركة "جوجل" بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار)، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.