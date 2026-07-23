نشوب حريق على ناقلة: الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين بالبحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين بالصواريخ والمسيرات وإجبار عشر سفن على التراجع في البحر الأحمر، تزامنا مع بلاغ لهيئة العمليات البحرية البريطانية عن نشوب حريق بمركب قبالة الشقيق السعودية إثر تعرضه لمقذوف.

نشب حريق على ناقلة تبعد 70 ميلا عن السعودية، إثر إصابتها بمقذوف، فيما أعلن الحوثيون استهداف سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر.

وأفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية، برصد واقعة على بعد سبعين ميلا بحريا من منطقة الشقيق في السعودية، مشيرةً إلى أن ربان إحدى الناقلات، أبلغ عن تعرّض سفينته لضربة بمقذوف، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين، ليل الأربعاء - الخميس، "تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين هما ’ENCELIA’ و’LAYLA’، وذلك لردعهما عقب مخالفة قرار الحظر المعلن في البحر الأحمر".

وذكرت القوات، بحسب ما نقلته قناة "المسيّرة الفضائية"، أن العملية "نُفذت باستخدام عدد من الصواريخ البالستيّة والمجنّحة والطائرات المسيّرة، مؤكدة "تحقيق إصابة دقيقة، تسببت في نشوب حريق".

وأشارت القوات المسلحة في بياناها إلى أن "عملياتها الميدانية والملاحية، أجبرت ما يقارب 10 سفن على التراجع والعودة".

كما شدّدت على "مواصلة عملياتها البحرية ضد العدو السعودي، لفرض معادلة الحصار بالحصار"، على حدّ وصفها.

وذكرت القوات المسلحة الحوثية، "بتأكيد استمرارها في استرداد حقوقه، ورفع الحصار عنه".

وقال الحوثيون في بيانهم: "نؤكد للعدو السعودي أننا سنقابل أي حماقة أو عدوان يستهدف به بلدنا، بعمليات كبيرة في عمق أراضيه".

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت مهمة "أسبيدس" ​البحرية التابعة للاتحاد ‌الأوروبي، الأربعاء، أن السفن ذات الصلة ​بإسرائيل أو الولايات ​المتحدة أو السعودية معرضة ⁠بشكل أكبر ​لخطر هجمات الحوثيين باليمن المتحالفين مع إيران، ونصحت المهمة هذه السفن ​بتجنب الإبحار ​عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاء ‌في ⁠مذكرة موجهة لقطاع الشحن، أن "قوة أسبيدس ​توصي ​السفن ⁠التجارية المرتبطة بمصالح إسرائيلية أو ​أميركية أو سعودية ​بتجنب ⁠عبور البحر الأحمر وخليج عدن إلى ⁠حين ​انخفاض مستوى ​التهديد".