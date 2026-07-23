وفاة كوزو أوكاموتو أحد منفذي عملية مطار اللد عام 1972

تُوفّي الياباني كوزو أوكاموتو أحد منفذي عملية مطار اللد عام 1972 عن 78 وعامًا في لبنان، بحسب بيان نشرته "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الخميس، وفاة كوزو أوكاموتو المعروف باسمه الحركي، أحمد الياباني، الذي شارك في العملية الشهيرة في مطار اللد عام 1972، والتي أدت إلى مقتل 26 شخصًا، وقد حضرته الوفاة في بيروت.

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وقالت الجبهة الشعبية في منشور على تطبيق "تليغرام"، إنّها "تنعي الرفيق المناضل والأممي الثوري الكبير كوزو أوكاموتو (أحمد الياباني)".

وُلد أوكاموتو في 7 كانون الأول/ ديسمبر 1947 في مدينة كوماموتو جنوبي اليابان لأسرة من الطبقة المتوسطة، وكان الأصغر بين إخوته وأخواته السبعة، وأتقن من اللغات الإنجليزية، والعبرية، والعربية، والصينية، والروسية.

وشارك أوكاموتو مع رفيقين له في عملية للجبهة الشعبية في 30 أيار/ مايو من عام 1972، قُتل فيها 26 شخصًا هم 17 أميركيًا، و8 إسرائيليين، وكندي. وقعت العملية في مطار اللد، وجاء في منشور الجبهة الشعبية أنّ العملية كانت "ثأرًا لعدوان الاحتلال على مطار بيروت عام 1968".

وقد أُصيب أوكاموتو في تلك العملية واعتُقل فيما قُتل شريكاه اليابانيان، ليقضي بعدها 13 عامًا في سجون إسرائيل معظمها في الحبس الانفرادي، ثمّ أُطلق سراحه في إطار صفقة تبادل في أيار/ مايو من عام 1985، فيما عُرف باسم "عملية الجليل".

وبعد إطلاق سراحه توجّه إلى لبنان حيث اعتُقل وحُكم عليه في العام 1997 بالسجن مدة 3 سنوات؛ بتهمة الدخول غير القانوني إلى البلاد وتزوير وثائق رسمية وحيازة جوازات سفر مزوّرة.

وفي العام 2000، منحته السلطات اللبنانية اللجوء السياسي، في سابقة بالنسبة إلى مقيم أجنبي في البلاد، وذلك بعد ضغوط مارستها الفصائل الفلسطينية وتظاهرات داعمة له.