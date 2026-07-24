الجيش الإيراني يهاجم البحرين والأردن والكويت وترامب يهدد بتعويض أضرار هرمز بأموال إيران

أنهت سنتكوم موجتها الـ13 من الضربات على أهداف إيرانية بينها مقر لبحرية الحرس الثوري بجيلان، فردت طهران بمسيّرات استهدفت قواعد أمريكية بالبحرين والأردن والكويت. وبينما هدد ترامب بتعويض أضرار سفن هرمز من أموال إيران المجمدة، أكدت الأخيرة مواصلة ردها العسكري.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجمعة، إكمال الموجة الثالثة عشرة من ضرباتها الجوية ضد أهداف إيرانية، والتي شملت مراكز قيادة، وشبكات اتصالات، ومراكز مراقبة ساحلية، بالإضافة إلى استهداف مقرّ لبحرية الحرس الثوري في محافظة جيلان شمالي إيران.

وفي ردّ ميداني واسع، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري، شنّ هجمات بطائرات مسيّرة انقضاضية، استهدفت منشآت ومواقع عسكرية يستخدمها الجيش الأميركي في البحرين بقاعدة "الشيخ عيسى"، والأردن بقاعدة "الأزرق"، والكويت في قواعد "العديري" و"علي السالم" و"معسكر عريفجان"؛ طالت مستودعات وقود وأسلحة، وحظائر طائرات، ومقرّات إقامة للجنود.

وتصاعدت حدة التهديدات مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن جميع الأضرار التي قد تلحق بالسفن أو الشحنات العابرة لمضيق هرمز ستُعوَّض من الأموال الإيرانية المجمدة لدى واشنطن، واصفا الإجراء بـ"الضروري والعادل"، في حين تؤكد طهران استمرار ردها العسكري وتحذر من تضرر المصالح الاقتصادية لدول المنطقة.

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