ترامب يتوعد إيران والحوثيين بـ"عقاب عسكري قاس" بعد استهداف ناقلتي نفط في البحر الأحمر

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران والحوثيين بـ"عقاب عسكري قاس"، عقب استهداف الحوثيين ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، في تصعيد جديد دفع أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل.

صعّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لهجته تجاه إيران وجماعة الحوثيين، متوعدًا بـ"عقاب عسكري قاس" عقب إعلان الحوثيين استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، في تطور يوسع رقعة المواجهة في المنطقة ويثير مخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

وأدى الهجوم إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 6%، متجاوزة حاجز 100 دولار لبرميل خام برنت للمرة الأولى منذ أيار/ مايو، وسط مخاوف من تعطل الملاحة في البحر الأحمر، الذي يشكل أحد أهم ممرات نقل النفط عالميًا.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلن الجيش الأميركي تنفيذ جولة جديدة من الضربات الجوية والصاروخية على أهداف إيرانية، لليلة الثالثة عشرة على التوالي، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن صواريخ أصابت جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن أي هجمات جديدة ينفذها الحوثيون، معتبرًا أن الجماعة "تعمل بالوكالة عن طهران"، مضيفًا أن أي تصعيد جديد سيقابل بـ"عقاب عسكري شديد القسوة" يستهدف إيران والحوثيين معًا.

وكان الحوثيون قد أعلنوا فرض حصار بحري على السعودية واستهداف ناقلتي نفط، في خطوة تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، بعد أن كانت الرياض قد اعتمدت هذا المسار لنقل النفط عبر خطوط الأنابيب لتفادي مضيق هرمز.

كما نقل موقع "أكسيوس" عن ترامب قوله إنه يدرس تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران مجددًا، مضيفًا: "لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد"، فيما أشار في منشور آخر إلى أن الأضرار التي لحقت بسفن الشحن "سيتم تعويضها من الأموال الإيرانية المجمدة"، من دون توضيح آلية تنفيذ ذلك.