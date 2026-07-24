مسيرات أوكرانية تستهدف محيط سانت بطرسبرغ وحريق في مستودع وسط هجوم واسع

استهدفت طائرات مسيّرة أوكرانية منطقة لينينغراد الروسية، فجر اليوم الجمعة، ما أدى إلى اندلاع حريق في مستودع قرب سانت بطرسبرغ، في هجوم قالت السلطات الروسية إنه شمل ما لا يقل عن 50 مسيّرة.

تعرضت منطقة لينينغراد الروسية، التي تضم مدينة سانت بطرسبرغ، فجر اليوم الجمعة، لهجوم واسع بطائرات مسيّرة أوكرانية، أسفر عن اندلاع حريق في أحد المستودعات، فيما غطت سحب كثيفة من الدخان أجزاء من المدينة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام روسية محلية.

وأعلن حاكم منطقة لينينغراد، ألكسندر دروزدينكو، أن الدفاعات الروسية تعاملت مع هجوم شمل ما لا يقل عن 50 طائرة مسيّرة استهدفت المنطقة، في واحدة من أكبر الهجمات التي تطال محيط سانت بطرسبرغ منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من موقع الحريق، بينما لم ترد في الساعات الأولى تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وفي السياق، أعلنت شركة "وايلدبيريز"، أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، تعليق العمل في مستودعين تابعين لها في سانت بطرسبرغ، من دون توضيح أسباب القرار. ويأتي ذلك بعدما تعرضت منشآت للشركة خلال الأسبوعين الماضيين لسلسلة هجمات بطائرات مسيّرة.

ويأتي الهجوم في إطار الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، التي كثفت في الأشهر الأخيرة استخدام الطائرات المسيّرة لاستهداف منشآت عسكرية ولوجستية وبنى تحتية داخل أراضي الطرفين، في ظل استمرار الحرب المستمرة منذ شباط/ فبراير 2022.

ولم تصدر السلطات الأوكرانية تعليقًا فوريًا بشأن الهجوم، فيما تواصل السلطات الروسية التحقيق في حجم الأضرار والظروف المحيطة بالحادثة.