موجز أنباء العالم الجمعة

تواصل التصعيد والضربات المتبادلة بين أميركا وإيران، فيما شهدت الضفة هجمات إرهابية دامية للمستوطنين أسفرت عن شهداء وجرحى الفلسطينيين، وتواصلت الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا فيما دخلت رسوم جمركية أميركية جديدة حيز التنفيذ، بالإضافة إلى قضايا أخرى حول العالم.

أعلن الجيش الإيراني شن ضربات بمسيّرات على منشآت يستخدمها الجيش الأميركي في البحرين والأردن والكويت، وذلك ردا على الموجة الأخيرة من الضربات الأميركية لإيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي.

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وأعلن الجيش الأميركي ليل الخميس - الجمعة استكمال موجة جديدة من الضربات على أهداف عسكرية في إيران.

وأفادت السلطات الإيرانية صباحا بسقوط أربعة قتلى وخمسة جرحى جراء الضربات الأميركية خلال الليل في محيط مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان بجنوب غرب إيران.

وحذّر الحرس الثوري الإيراني المدنيين في الشرق الأوسط من الاقتراب من أي موقع فيه قوات أميركية.

وأعلن الجيش الأردني أنه تصدّى لسبعة صواريخ وست مسيّرات أُطلقت من إيران وتستهدف المملكة، دون وقوع اصابات أو أضرار مادية.

الضفة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون بجراح بينهم 3 بحالة حرجة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الحيّ، خلال هجوم إرهابيّ شنّه مستوطنون على منازل الأهالي في بلدة تل جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما قُتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد وجندي، وأُصيب 3 آخرون خلال التصدي لهجوم المستوطنين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لتنفيذ عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة عقب هجوم المستوطنين، وتوعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بالتحرك "بحزم"، وأمر بإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة.

فرنسا/ إسبانيا

تواصل حرائق الغابات اجتياح فرنسا وإسبانيا، مع إجلاء سكان وسياح بالقوارب من شبه جزيرة كاب فيريه السياحية الفرنسية، فيما حصلت باريس على تعزيزات أوروبية لمكافحة النيران، على غرار إسبانيا التي وصف رئيس حكومتها الوضع بـ"الكارثي" عقب إعلان حالة الطوارئ قرب مدريد.

العراق

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقط خمس طائرات مسيّرة مفخخة فوق أربيل، والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ استئناف الحرب.

الحرب الروسية الأوكرانية

قُتل سبعة عشر شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تخللها خصوصا استهداف مستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة "وايلدبيريز" للمرة الثالثة في أقل من أسبوع، وقد طالت الضربات هذه المرة مدينة سانت بطرسبورغ وشبه جزيرة القرم.

وأسقطت رومانيا طائرة مسيّرة داخل مجالها الجوي للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما أعلن رئيس الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي نيكوسور دان.

تركيا

أعلن زعيم المعارضة التركية أوزغور أوزيل مغادرة حزب الشعب الجمهوري الذي أُقصي من رئاسته، لتأسيس حركة سياسية جديدة.

أميركا

دخلت حيز التنفيذ حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية تستهدف 60 شريكا تجاريا، لتحل محل رسوم عالمية فرضها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدتها.

إلى ذلك، سحبت وزارة العدل الأميركية مذكرات استدعاء كانت قد أصدرتها بحق صحافيين في صحيفة "نيويورك تايمز" على خلفية تقرير أعدّوه حول مخاوف أمنية تتعلق بطائرة أهدتها قطر لترامب.

وأدلى الكاتب سلمان رشدي بشهادته في محاكمة جديدة للشاب الذي حاول قتله طعنا خلال مشاركته في مناسبة بمعهد ثقافي في نيويورك عام 2022.

الصين

حظرت الصين تصدير منتجات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية إلى 14 شركة في الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنم، عن خفض ضريبي يستهدف الحانات والنوادي الليلة وأماكن العروض الموسيقية الحية التي تواجه صعوبات مالية، في إطار مساع تهدف إلى تخفيف حدة أزمة غلاء المعيشة.