إيران.. ترامب يراجع خيارات التصعيد وسط استمرار المفاوضات

يتواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تكثيف التحركات الدبلوماسية والمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، بينما يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب خيارات جديدة للتعامل مع طهران، وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة.

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الرئيس الأميركي يقول إن الولايات المتحدة أمام خيارين في التعامل مع إيران؛ إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها، أو التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن المفاوضات مع طهران لا تزال جارية.

جاء ذلك خلال حضوره حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، مساء الجمعة، وقال فيه إن إيران "تواصل التواصل مع واشنطن وترغب في إبرام اتفاق"، لكنه اعتبر أنها "ليست مستعدة بعد".

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب عقد اجتماعا مع كبار مستشاريه وأعضاء إدارته لبحث إمكان تكثيف الهجمات على إيران، وأنه اطّلع على مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية وقائمة بأهداف محتملة داخل الأراضي الإيرانية.

وفي الميدان، أعلن الجيش الأميركي تعطيل ناقلة تجارية في خليج عُمان بعد محاولتها اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكابتن تيم هوكينز، إن الناقلة "إم/تي لافين" حاولت اختراق الحصار أربع مرات على الأقل رغم تلقيها تحذيرات متكررة، ما دفع القوات الأميركية إلى استهداف غرفة محركاتها وتعطيلها، مشيرا إلى أنها ثاني سفينة تُعطّل منذ إعادة فرض الحصار، فيما أُعيد توجيه 12 سفينة تجارية أخرى منذ بدء تنفيذ الحصار.

في المقابل، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر أن الجيش الأميركي استهدف ناقلة قادمة من بحر عُمان بعدما اشتبه في أنها تنقل غازا إيرانيا، بينما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عُماني إلى طهران في إطار مشاورات تهدف إلى وضع آليات لإدارة حركة السفن في مضيق هرمز.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، واصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحركاته، فأجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره العُماني، أكد خلاله الجانبان أهمية إرساء السلام في المنطقة وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، كما التقى نظيره الباكستاني في قرغيزستان، وقال إن الوضع الراهن في المضيق يعود إلى ما وصفه بانتهاكات الولايات المتحدة لمذكرة التفاهم.

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