موجز أنباء العالم السبت

تصاعدت حدة التوتر بالمنطقة مع هجوم للحوثيين على السعودية، وسط تهديدات أميركية بتوسيع الهجمات على إيران، كما شهد العالم تطورات بارزة بينها حرائق واسعة في فرنسا وإسبانيا وضربات في الحرب الروسية الأوكرانية وحوادث وكوارث بسورية والصين.

أعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على السعودية السبت، بعد ساعات من توعدهم بالرد على ضربات نفذها التحالف بقيادة السعودية على أهداف تابعة لهم، في ظل اتساع رقعة الحرب بالمنطقة.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة، أنّه يدرس توجيه ضربات أوسع على إيران، في ظل اتساع رقعة الصراع في المنطقة مع ضرب السعودية أهدافا للحوثيين في اليمن.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن النزاع في اليمن بين الحوثيين والحكومة المدعومة من تحالف تقوده السعودية، لا يمكن حله عسكريا، وذلك في مقابلة نشرت السبت في ظل تجدد المواجهة بين الطرفين.

دمشق

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسورية، في مستهل زيارته للبلاد التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب والإطاحة برئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2024.

فرنسا/ إسبانيا

اضطرت الحرائق الخارجة عن السيطرة التي تجتاح غابات في إسبانيا وفرنسا، إلى إجلاء أكثر من 270 ألف شخص، بحسب ما أعلنت السلطات في البلدين.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن حرائق الغابات أتت على نحو 98 ألف هكتار في أنحاء فرنسا منذ بداية السنة الجارية، معتبرا ذلك رقما "غير مسبوق".

الحرب الروسية الأوكرانية

أسفرت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا عن مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان، وفق ما أعلن رئيس منطقة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة روسيا.

سورية

قتل 35 شخصا وأصيب نحو 30 آخرين بحادث اصطدام حافلتين على طريق سريع في منطقة صحراوية في شرق سورية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

الضفة

شيّع سكان من قرية تلّ جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، جثامين أربعة من الأهالي الذين استشهدوا أثناء تصديهم لهجوم للمستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة.

أميركا

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما على ما وصفها بـ"وسائل الإعلام الكاذبة"، وتحدّث مازحا عن احتمال تولّيه ولاية رئاسية ثالثة، وذلك خلال مشاركته في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أُعيد تنظيمه مساء الجمعة وسط إجراءات أمنية مشدّدة بعد ثلاثة أشهر من حادثة إطلاق نار اضطرّته إلى مغادرة الحفلة.

فنزويلا

وقف الفنزويليون في أنحاء المنطقة المتضررة من الزلزالين المدمرين وفي العاصمة كراكاس دقيقة صمت الجمعة تكريما لضحايا المأساة التي وقعت الشهر الماضي، وفق ما أفاد صحافيون.

كوستاريكا

قبضت الشرطة الكوستاريكية على أكبر تاجر مخدرات مطلوب في البلاد، في عملية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، وفق ما أفاد مسؤولون.

رومانيا

أسقطت رومانيا طائرة مسيّرة في مجالها الجوي لليوم الثاني على التوالي، في ثاني حادثة من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات.

الهند

أعلن وزير التربية الهندي دارمندرا برادان استقالته في اليوم السادس من تظاهرات الطلاب الذين كانوا يطالبون برحيله عن منصبه جراء سلسلة ممارسات مرتبطة بالامتحانات الجامعية.

بلجيكا

أعلنت النيابة العامة البلجيكية، أن الشرطة القضائية أوقفت مواطنة كندية من أصل صيني، تعمل متدربة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) للاشتباه في "تجسّسها لصالح دولة ثالثة".

الصين

أجلت السلطات الصينية أكثر من 20 ألف شخص وعلقت خدمات السكك الحديد في جنوب البلاد مع اقتراب الإعصار نول مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عنيفة، وفق الإعلام الرسمي.

إندونيسيا

أوقفت السلطات الإندونيسية مدعيا عاما سابقا مكلفا مكافحة الفساد بعدما صادرت ملايين الدولارات وأكثر من 70 كيلوغراما من سبائك الذهب من منزله وعقارات أخرى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.