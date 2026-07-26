روسيا تعلن إسقاط 1060 مسيّرة.. زيلينسكي يتحدث عن 1700 هجوم جوي في أسبوع

أعلنت روسيا إسقاط أكثر من ألف طائرة مسيّرة أوكرانية وتدمير قنابل موجهة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكدة تنفيذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية ولوجستية أوكرانية. في المقابل، قال زيلينسكي إن روسيا كثّفت هجماتها خلال الأسبوع الأخير

مسنّ أوكرانيّ يقف إلى جانب جثة قتيل إثر هجوم روسيّ على خاركيف، اليوم الأحد (Getty Images)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صدر عنها اليوم، الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 1060 طائرة مسيّرة أوكرانية، بالإضافة إلى 8 قنابل جوية موجهة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال البيان إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 8 قنابل جوية موجهة، و1060 طائرة مسيّرة ثابتة الجناحين"، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الروسية استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت إنتاج ومواقع تخزين للطائرات المسيّرة بعيدة المدى التابعة للجيش الأوكراني، فضلا عن نقاط تمركز مؤقتة لوحدات أوكرانية ومرتزقة أجانب في 146 منطقة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقالت الوزارة إن " الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيّرة القتالية، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات الروسية استهدفت مراكز لوجستية، ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى وتخزينها، ومنشآت للبنية التحتية للوقود والطاقة والنقل المستخدمة من جانب الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى نقاط تمركز مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 146 منطقة".

زيلينسكي: روسيا أطلقت 95 صاروخا ونحو 1700 طائرة مسيّرة على أوكرانيا خلال أسبوع واحد

وفي المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا أطلقت على أوكرانيا نحو 1700 طائرة مسيّرة، وأكثر من 1630 قنبلة جوية، و95 صاروخا من طرز مختلفة خلال الأسبوع الماضي وحده.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق "تليغرام"، "إجمالا، أطلقت روسيا هذا الأسبوع نحو 1700 طائرة مسيّرة، وأكثر من 1630 قنبلة جوية، و95 صاروخا من طرز مختلفة ضد أوكرانيا، كان أكثر من نصفها صواريخ باليستية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف زيلينسكي أنه خلال الليلة الماضية وحدها، أطلقت القوات الروسية على أوكرانيا 8 صواريخ و136 طائرة مسيّرة من طرز مختلفة.

وأوضح أن الهجمات استهدفت مناطق خيرسون، ودونيتسك، ودنيبروبيتروفسك، وخاركيف، وسومي، وأوديسا، وميكولايف، وزابوريجيا، وتشيرنيهيف، بالإضافة إلى كييف.

وأضاف زيلينسكي أن العاصمة كييف هوجمت بصاروخ باليستي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وقال زيلينسكي إن الطواقم المختصة تبذل الجهود في هذه الأثناء للتعامل مع آثار هجوم جوي شنته طائرة مسيّرة قتالية على مبان سكنية في خاركيف، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين، بينهم طفلان.