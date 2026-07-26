موجز أنباء العالم الأحد

أعلنت إيران تعليق هجماتها على دول الخليج عقب توقف الضربات الأمريكية الأخيرة، بالتوازي مع إحراز تقدم في محادثات إدارة مضيق هرمز مع سلطنة عُمان، وسط تحذيرات عسكرية إيرانية من اتساع نطاق المواجهة إذا استُؤنفت الضربات العسكرية ضد أراضيها.

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها علّقت هجماتها على دول الخليج، بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها، خلال الليلتين الماضيتين.

كما أعلنت طهران، إحراز تقدُّم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عُمان، بشأن إدارة مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لتجارة النفط والغاز الذي تتشارك الدولتان في الإشراف على ضفّتيه.

في الأثناء، حذّر الجيش الإيراني من أن الحرب "ستتسع أكثر"، إن قررت الولايات المتحدة مواصلة شن ضربات، مستبقا بهذا الموقف زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، واشنطن.

من جهته، جدّد البابا لاوون الرابع عشر الأحد في مقره في كاستل غاندولفو دعوته إلى التفاوض "لبلوغ حل سياسي منصف" في الضفة الغربية وغزة، وحضّ أطراف حرب الشرق الأوسط على "الحوار والدبلوماسية" للتوصل إلى السلام.

إرهاب المستوطنين في قصرة

أضرم مستوطنون، النار، الأحد في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية.

سورية

نفّذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سورية، الأحد وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة للبلاد، إلى وقف "الانتهاكات"، واحترام سيادة دمشق.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، في ختام زيارته إلى سورية، إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة نظام بشار الأسد، وأُلغي جزء منها منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، أواخر 2024.

صنعاء

أعلن الحوثيون المدعومون من إيران، الأحد، إسقاط طائرة استطلاع مسيّرة سعودية فوق شمال غرب اليمن، غداة إعلانهم استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للسعودية، المطل على البحر الأحمر في ظل تصاعد المواجهة بين الطرفين.

بيروت

ندّد الجيش اللبناني، الأحد، بمواصلة القوات الإسرائيلية "اعتداءاتها وخروقاتها" في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره، بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي.

فرنسا

يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون والإسبان جهودهم، الأحد، للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لاسيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة.

برلين

قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، الأحد، إن كل المؤشرات تفيد بأن الاعتداء الذي وقع على هامش مسيرة "المثليين" في برلين، وأسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل السبت، كان "هجوما إرهابيا إسلاميا"، على حدّ وصفه.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، الأحد، أن المشتبه به الرئيسي في الهجوم مؤيّد لتنظيم داعش، وأُدين سابقا بجرائم مرتبطة بالعنف.

رومانيا

أعلنت رومانيا، الأحد، بأنها ستستدعي السفير الروسي، بعدما أسقط جيشها ثالث مسيّرة، خلال ثلاثة أيام.

بكين

وصل الإعصار "نول"، وهو الأقوى الذي يضرب الصين منذ مطلع العام، إلى السواحل الجنوبية للبلاد صباح الأحد، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، وفق ما ذكرت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية.

وقُتل 10 أشخاص، وأصيب 23 آخرون، عندما ضربت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة موقعا سياحيا في شمال غرب الصين، الأحد، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية صينية.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن 17 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، إثر غرق سفينة شحن فيتنامية، كانت تقلّ 62 من أفراد الطاقم في أحوال جوية عاصفة في بحر الصين الجنوبي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية.

باريس

واصلت اليونسكو ضمّ عدد من المواقع المعرّضة للحروب وتغير المناخ إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، إذ صنّفت الأحد سهول بوما-بادينغيلو في جنوب السودان، ضمن هذه الفئة، لكونها تشهد أكبر هجرة برية للثدييات في العالم.