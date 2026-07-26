هجوم أوكراني على سفينة إيرانية ببحر قزوين أسفر عن مقتل أحد أفرادها

قتل بحار وأصيب آخر جراء هجوم أوكراني استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين، وفي أعقاب ذلك استدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأوكراني لإبلاغه احتجاجها على وصفته بـ"الهجوم العدائي والإجرامي".

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، وقالت السبت ​إن الهجوم أسفر عن انفجار أودى بحياة بحار وأصاب ‌آخر.

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وطوال الحرب في أوكرانيا، اضطرت كييف للتصدي لطائرات مسيرة صممتها إيران ونشرتها موسكو. وعرضت كييف خبرتها في اعتراض الطائرات المسيرة على دول ​في الشرق الأوسط تعرضت لهجمات من إيران.

ووصفت طهران الهجوم على ​السفينة بأنه عمل عدواني، مضيفة أنها ستدافع عن مصالحها ⁠وأمنها القومي، واتهمت كييف بالسعي إلى توسيع نطاق الحرب الروسية ​الأوكرانية.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، إن وزارة الخارجية استدعت القائم ​بالأعمال الأوكراني في طهران لإبلاغه احتجاجها على ما وصفته بأنه هجوم "عدائي وإجرامي".

وتزامن التنديد الإيراني مع قول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف رصدت قيام ​روسيا بنقل صور رُصدت عبر أقمارها الاصطناعية في الشرق ​الأوسط إلى إيران لتمكينها من توجيه ضربات في المنطقة.

وقال زيلينسكي في وقت ‌سابق، إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية روسية وسفنا أخرى تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين.

وأضاف في تصريحات لاحقة نشرها على منصة "إكس"، أن كييف رصدت منذ ​بداية تموز/ يوليو: "مراقبة ​روسية نشطة ⁠بالأقمار الاصطناعية لدول الخليج والمنشآت العسكرية الأميركية الموجودة هناك. وتظهر هذه الصور لاحقا في إيران".

وتابع ​قائلا "في الوقت نفسه، هناك ارتباط واضح بين صور ​الأقمار ⁠الاصطناعية الروسية لهذه المواقع والضربات الإيرانية، سواء قبل الهجمات، استعدادا لها، أو بعدها لتقييم الأضرار الناجمة عنها".

وقال إنه في يومي 19 ⁠و20 ​تموز/ يوليو وحدهما، شملت المراقبة الروسية ​بالأقمار الاصطناعية أربع قواعد جوية؛ اثنتان في البحرين وواحدة في الأردن وأخرى في ​الكويت.