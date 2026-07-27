إيران: وقف الهجمات مرهون بالتزام واشنطن بوقف القصف

أعلنت إيران، اليوم، أنها ستوقف هجماتها إذا واصلت الولايات المتحدة تعليق غاراتها الجوية، في وقت قالت واشنطن إن قرار وقف القصف مؤقت ويهدف إلى إتاحة المجال أمام المفاوضات.

صواريخ "ذو الفقار" و"قدر" مع نموذج لغواصة صغيرة معروضة في ساحة آزادي بطهران، 24 تموز 2026 (Getty Images)

أكد مسؤول إيراني كبير، اليوم الإثنين، إن طهران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة تلتزم بوقف الغارات الجوية مؤقتًا، في مؤشر إلى احتمال إفساح المجال أمام مسار دبلوماسي بعد 13 ليلة من القصف الأميركي المكثف على إيران.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن موقف إيران يقوم على مبدأ "الرد على الهجوم بالهجوم"، مضيفًا أن طهران أبلغت واشنطن بأنها ستوقف عملياتها إذا توقفت الهجمات الأميركية.

وجاء ذلك بعدما أوقفت الولايات المتحدة حملة القصف، إثر مشاورات داخل الإدارة الأميركية أشارت إلى تقلص الأهداف العسكرية المتاحة، إلى جانب مخاوف من استنزاف مخزونات الذخيرة، بحسب مسؤولين أميركيين.

من جهته، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن الرئيس دونالد ترامب قرر تعليق الغارات مؤقتًا لإتاحة فرصة للمفاوضات، مؤكدًا أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.