بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر بعد هجوم الحوثيين على السعودية

أظهرت بيانات ملاحية تراجعا ملحوظا في حركة السفن عبر مضيق باب المندب إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، عقب هجمات الحوثيين على منشآت نفطية سعودية، فيما استمرت حركة العبور عبر مضيق هرمز عند مستويات منخفضة رغم توقف الضربات بين واشنطن وطهران.

أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة "كبلر" اليوم، الإثنين، تراجع حركة السفن في مضيق باب المندب أمس، الأحد، بعدما شنّ الحوثيون هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر ​الأحمر، فيما ظلت معدلات العبور من مضيق هرمز منخفضة مطلع هذا الأسبوع.

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وأشارت البيانات إلى أن ‌11 سفينة محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الأحد، وهو أدنى مستوى خلال أشهر.

وبدأت حركة الملاحة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن تخفّ منذ الأسبوع الماضي إثر تدخل الحوثيين الذين يسعون إلى فرض حصار على الصادرات السعودية، ​ما أدى إلى تفاقم الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، والذي كان قد تسبب في خنق إمدادات النفط ​عبر مضيق هرمز.

وأفضى هذا الاضطراب في حركة الملاحة إلى قفزة في أسعار شحنات النفط الخام الفعلية، ⁠في الخليج وأوروبا وإفريقيا إلى أعلى مستوياتها في شهرين خلال الأيام القليلة الماضية.

ومن بين السفن التي ​عبرت مضيق باب المندب كانت هناك 7 ناقلات نفط، دخلت 3 منها البحر الأحمر. وأظهرت البيانات أن سفينتين منها ​كانتا ناقلتي خام عملاقتين متجهتين إلى ميناء "ينبع" لتحميل النفط السعودي، في حين كانت السفينة الثالثة مرتبطة بروسيا.

وأظهرت البيانات أن 4 سفن غادرت البحر الأحمر أمس، الأحد، من بينها ناقلة الخام العملاقة "نيو إكسبلورر" التي ترفع علم هونغ كونغ، وكانت تحمل مليوني برميل ​من الخام السعودي والإماراتي إلى ميناء "نينجبو" في شرق الصين، إلى جانب ناقلة تحمل مليون برميل من ​الخام الروسي إلى الصين، وناقلة أخرى محمّلة بنحو 750 ألف برميل من الخام السعودي إلى باكستان.

وتغادر ناقلة النفط العملاقة الأخرى "نيو بيرل"، ‌التي ⁠ترفع علم هونغ كونغ وتحمل مليوني برميل من الخام السعودي، البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب في طريقها إلى ميناء "تشوشان" في شرق الصين، وهي رابع ناقلة عملاقة صينية تغادر منذ أن أعلن الحوثيون فرض حصار بحري.

وقال ​الناطق العسكري باسم ​الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت ⁠يوم السبت مواقع تابعة لشركة النفط السعودية "أرامكو"، في مدينتي جازان وينبع.

مضيق هرمز

وأظهرت بيانات شركة "كبلر" لتتبع حركة الملاحة، أن أقل من 10 سفن محملة بسلع ​أولية مرّت يوميا عبر مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع، رغم تعليق الولايات المتحدة ​وإيران الضربات.

وأشارت البيانات إلى أن 7 سفن عبرت أمس الأحد، بينها 3 ناقلات للمنتجات النفطية مرتبطة بإيران غادرت المضيق.

أما يوم السبت، فلم تعبر سوى 3 سفن، وكانت أجهزة الإرسال الخاصة بها متوقفة.

وشملت هذه السفن ناقلة نفط عملاقة متجهة ⁠إلى قطر ​لتحميل النفط، وناقلة غاز بترول مسال متجهة إلى ميناء الرويس في ​الإمارات لتحميل شحنة، وناقلة تحمل شحنة من النفتا القطرية إلى اليابان.

ويوم الجمعة مرّت 7 سفن، غالبيتها كانت تغادر الخليج، من بينها ناقلتا ​نفط عملاقتان تحملان خاما من العراق والإمارات، إضافة إلى ناقلة تحمل شحنة من زيت الوقود.