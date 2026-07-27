إسرائيل تعترض مسيّرتين عند الحدود مع الأردن وليلة ثالثة من دون ضربات بين أميركا وإيران

واصلت أميركا وإيران الحفاظ على الهدوء وعدم تنفيذ ضربات لليلة الثالثة على التوالي بعد 13 ليلة متتالية من الهجمات المتبادلة، فيما أعلنت إسرائيل اعتراض مسيّرتين عند الحدود مع الأردن وقالت إنها تقوم بفحص مصدر إطلاقهما.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الإثنين، اعتراض طائرتين مسيّرتين عند الحدود مع الأردن قبل اجتيازهما أجواء البلاد، وقال إنه يقوم بفحص مصدر إطلاقهما؛ وفق ما جاء في بيان له. وفي الأثناء تحافظ إيران وأميركا على الهدوء وعدم تنفيذ هجمات لليلة الثالثة على التوالي.

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وشهدت إيران ليلتها الثالثة على التوالي من دون ضربات أميركية بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات "بعض المجال"، في تطوّر أدى إلى تراجع أسعار النفط الإثنين.

وأعلنت طهران أنها أوقفت هجماتها في المنطقة، فيما أكد سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايك والتز لشبكة "فوكس نيوز" الأحد، أن ترامب سيمنح الدبلوماسية مع إيران "بعض المجال" مع الإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، صباح الإثنين، إنه "لن نسمح لأميركا بأن تحدد زمان ومدة الحرب والسلام"، مضيفا "سنواصل الدفاع عن بلادنا ونستخدم المسار الدبلوماسي وفق ما تقتضيه مصالحنا الوطنية".

وأخرجت المعارك الرامية للسيطرة على مضيق هرمز الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عن مسارها، فنفّذت الولايات المتحدة حملة قصف جوي فيما أدى الرد الإيراني إلى توسيع نطاق النزاع ليشمل ممرات الشحن البحري وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وقواعد عسكرية فيها.

وقبل الجمعة، أعلن الجيش الأميركي شن ضربات ضد إيران على مدى 13 ليلة متتالية، في أوسع عمليات قتالية منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نيسان/ أبريل. لكن لم تُنّفذ أي هجمات وغارات خلال ساعات ليل الجمعة والسبت والأحد.

وتراجعت أسعار النفط، الإثنين، في تطوّر يعكس ارتياح المستثمرين للمؤشرات التي تدلّ على توقف القتال. وخلال فترة وجيزة صباح الإثنين، انخفض سعر خام برنت بحر الشمال، المعيار الدولي للنفط، بنسبة تجاوزت سبعة في المئة ليصل إلى ما دون 90 دولارا، بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، نظيره الأميركي، بنسبة 4% مسجّلا 85,45 دولارا للبرميل.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية غير مؤكدة، الأحد، عن تعرّض ناقلة نفط لأضرار ناجمة عن انفجار لغم بحري.

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