مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين بإطلاق نار في سياتل بأميركا

قُتل شخصان وأصيب خمسة آخرون في حادث إطلاق نار وقع قرب برج "سبيس نيدل" في مدينة سياتل الأميركية، وفق ما أعلن مسؤول في جهاز الإطفاء، فيما باشرت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.

قُتل شخصان وأصيب خمسة آخرون، اليوم الإثنين، في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من برج "سبيس نيدل" في مدينة سياتل بولاية واشنطن الأميركية، وفق ما أعلن مسؤول في جهاز الإطفاء بالمدينة.

ولم تُعرف على الفور ملابسات الحادث أو هوية مطلق النار، فيما باشرت السلطات التحقيق في موقع إطلاق النار الذي وقع في منطقة قريبة من أحد أبرز المعالم السياحية في المدينة.

وقالت أجهزة الطوارئ في سياتل إنها تعاملت مع عدد من المصابين في المكان، بينما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، من دون الكشف عن حالتهم الصحية أو تفاصيل إضافية حول الضحايا.

ويأتي الحادث وسط استمرار الجدل في الولايات المتحدة حول انتشار الأسلحة وحوادث إطلاق النار المتكررة، التي تشهدها مدن أميركية مختلفة.