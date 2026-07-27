موجز أنباء العالم الإثنين

تراجعُ أسعار النفط لتوقف الضربات الأميركية لإيران، واعتراض مسيّرات بالسعودية والأردن، وتوترات بحرية بهرمز وفي القزوين، بينما شهد العالم حرائق جفاف بأوروبا، واشتباكات بالخرطوم وروستوف، واعتداءات بسياتل وباريس، وتجاذبات سياسية ودبلوماسية دولية واسعة.

شهدت إيران ليلتها الثالثة على التوالي من دون ضربات أميركية، بعد إعلان الطرفين تعليق الهجمات، وتأكيد مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرّر إعطاء المحادثات "بعض المجال"، في تطوّر أدى إلى تراجع أسعار النفط، اليوم الإثنين.

إلاّ أن وزارة الدفاع السعودية، أفادت بأنها اعترضت مسيّرات آتية من العراق، استهدفت منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض، خلال الساعات الماضية.

وطالبت الرياض العراق، بمنع استخدام أراضيه لمهاجمتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرتين مسيّرتين بالقرب من الحدود مع الأردن، مشيرا إلى تحقيقات جارية للتأكد من الجهة التي أُطلقتا منها، بينما اكد الجيش الأردني إسقاطهما.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن أي مفاوضات لا تجري حاليا بين طهران والولايات المتحدة، رغم تعليق القتال بين الطرفين.

وشددت إيران على أن الولايات المتحدة غير معنية بالمباحثات التي تجريها مع سلطنة عُمان، بشأن إدارة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

ومنعت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ست سفن من عبور مضيق هرمز، عبر مسارات غير معتمدة من جانب السلطات الإيرانية، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

من جهة أخرى، حذّرت الخارجية الإيرانية من عواقب "غير متوقعة" بعد الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين نهاية الأسبوع، مؤكدة أن هذا العمل لن يمر "من دون رد".

وأعلنت الخارجية الإيرانية، استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران، للاحتجاج على ما وصفته بـ"التدخل في شؤون إيران الداخلية" من قبل دبلوماسيَّين اعتُقلا لمدة وجيزة هذا الشهر.

حرائق إسبانيا وفرنسا

تغصّ مراكز الإيواء في فرنسا وإسبانيا، الإثنين، بآلاف السكان والسياح المنهكين الذين أُجبروا على الفرار أمام حرائق هائلة، في وقت حذرت السلطات من موجة حر جديدة على وشك أن تضرب أجزاءً من المنطقة.

وفرّ أكثر من 325 ألف شخص من منازلهم أمام تقدم النيران في ظل الجفاف الذي يضرب الغابات، بفعل موجات الحرّ المتعاقبة وشحّ الأمطار منذ أيار/ مايو.

وبدأت الحرائق التي أتت على مساحات واسعة من الغابات غرب مدريد بالتباطؤ خلال الليل، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الإثنين، في وقت يُتوقع أن يبدأ بعض السكان الذين تمّ إجلاؤهم، بالعودة إلى منازلهم خلال اليوم.

طهران

أعلنت أجهزة الإطفاء الإيرانية السيطرة على حريق اندلع قرب فندق مرموق في طهران، الإثنين، ودفع إلى إجلاء نزلائه.

الخرطوم

استعاد الجيش السوداني السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيّض، التي كانت قوات الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل.

روسيا وأوكرانيا

قُتل خمسة أشخاص بينهم طفل، جرّاء هجوم ليليّ بواسطة مسيّرة أوكرانية على مدينة روستوف-نا-دونو بجنوب، غرب روسيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، الإثنين.

ويستقبل رئيس الحكومة البريطانية، آندي بورنم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، وسيؤكد له دعم بريطانيا "الثابت" لأوكرانيا، بحسب "داونينغ ستريت".

الولايات المتحدة

أسفر إطلاق نار قرب معلم "سبايس نيدل" الشهير في سياتل، الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين على الأقل، بينهم طفل، وفق ما أفادت الشرطة.

برلين

تصاعد الجدل في ألمانيا، بشأن تساهل قضائي محتمل في أعقاب الهجوم على مسيرة للمثليين في برلين، بعدما تبين أن منفذ العملية كان خارج السجن على الرغم من سجله الحافل، وتطرفه.

باريس

أصيبت ثلاث نساء بجروح، اثنتان منهنّ إصابتهما بالغة، الإثنين، في باريس في هجوم نفذه رجل بسكين، على ما أفاد وزير الداخلية، لوران نونييز، مشيرا إلى توقيف المشتبه به "بسرعة".

الجزائر

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مقابلة تُبثّ مساء الإثنين، إنه لم يطلب "إطلاقا" من فرنسا تخصيص حصة لبلاده من تأشيرات الدخول، بعد جدل كبير أثارته تصريحات للسفير الفرنسي بهذا الصدد.

وأمر القضاء الجزائري بسجن سبعة أشخاص متهمين بالتسبب في الحرائق التي شهدتها مناطق عدة، خلال الأسابيع الماضية.

الفليبين

عدّ الرئيس الفليبيني، فرديناند ماركوس، الإثنين، أن "الوقت ربما حان" لبلاده، للتفكير مجددا في إنتاج الطاقة النووية، في ظل تداعيات الحرب على إيران على أسعار النفط، وارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء.

كوريا الشمالية والجنوبية

هاجمت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الإثنين، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على خلفية دعوتها إلى جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي، واصفة موقفها هذا بـ"الغبي والأحمق".

وقضت محكمة في كوريا الجنوبية، بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ على الرئيس السابق للبلاد، يون سوك يول، بتهمة نشر معلومات مضللة خلال حملته الانتخابية لعام 2022، قبل محاولته فرض الأحكام العرفية.

بكين

أكّد الرئيس الصيني، شي جينبينغ، لنظيره البرازيلي، الإثنين، أنه يدعم بلاده في "معارضتها للتدخل الخارجي"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في بكين، أوردت الأنباء عن الاتصال بين الرئيسين.

البرازيل

استدعت برازيليا سفيرها لدى بوينوس آيرس للتشاور، بسبب "التصريحات المسيئة" التي أدلى بها الرئيس خافيير ميلي من ساو باولو، بحق نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية البرازيلية، الأحد.

كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي المنتخب، أبيلاردو دي لا إيسبرييا، المدعوم من الولايات المتحدة، الأحد، أنه سيقطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع كوبا، وحكومة نيكاراغوا، فور توليه السلطة.

إندونيسيا

استقال حاكم البنك المركزي في إندونيسيا، الإثنين، قبل نهاية ولايته بحسب ما أعلنت الحكومة، وذلك في ظلّ معاناة البلاد من تراجع قيمة العملة، ومشاكل اقتصادية أخرى ناجمة عن الحرب على إيران.

فيروس إيبولا

أعلنت السلطات في جمهورية الكونغولية الديمقراطية، الأحد، تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة بفيروس إيبولا، بينها 1354 حالة وفاة، منذ بدء تفشي الوباء.

جزر سليمان

يجري سكان وعناصر الشرطة عمليات بحث عن ناجين، بعد انهيار أرضي في منجم للذهب في جزر سليمان، بحسب ما أفاد شاهد عيان.

أستراليا

فشلت سياسية أسترالية يمينية متطرفة بارزة في إلغاء قرار إدانتها بالإساءة العنصرية، الذي صدر بعدما قالت لمشرّعة مسلمة إن عليها العودة إلى باكستان.