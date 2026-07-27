"قافلة فلسطين" تصل إلى البوسنة والهرسك

وصلت "قافلة فلسطين"، التي انطلقت من فرنسا، إلى البوسنة والهرسك، في إطار رحلة تضامنية تهدف إلى لفت الأنظار إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، قبل أن تواصل مسارها عبر تركيا والعراق والأردن باتجاه فلسطين.

وصلت "قافلة فلسطين" إلى البوسنة والهرسك، بعد انطلاقها من فرنسا، في إطار رحلة تضامنية تهدف إلى لفت الأنظار إلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وإبراز التضامن مع الفلسطينيين.

وزار المشاركون في القافلة، اليوم الإثنين، مدينة سربرنيتسا ومقبرة بوتوتشاري التذكارية، حيث أدوا الصلاة على أرواح ضحايا مجزرة سربرنيتسا التي وقعت عام 1995، مؤكدين رفضهم للإبادة الجماعية أينما كانت، وتضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال منسق الوفد التركي في القافلة، حسين دورماز، إن المبادرة تسعى إلى تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة في غزة، والتأكيد على ضرورة عدم نسيان المجازر التي شهدها التاريخ، مشيرًا إلى أن أكثر من 500 ناشط سيشاركون في الرحلة.

ومن المقرر أن تواصل القافلة طريقها عبر تركيا، ثم العراق والأردن، في محاولة للوصول إلى فلسطين، ضمن رحلة تستمر نحو 20 يومًا ويشارك فيها ناشطون من عشر دول أوروبية.

وتُعد مجزرة سربرنيتسا، التي راح ضحيتها أكثر من ثمانية آلاف من الرجال والفتيان البوشناق في تموز/ يوليو 1995، أسوأ جريمة إبادة جماعية شهدتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.