إيران تعدم رجلين أُدينا بقتل رجال شرطة في الاحتجاجات

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين، بعد إدانتهما بقتل عناصر من الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في عملية نُفذت علنًا بمدينة أصفهان، وفق وكالات أنباء إيرانية.

حرائق في الشوارع خلال الاحتجاجات الإيرانية، كانون الثاني/ يناير 2026 (Getty Images)

نفذت إيران حكم الإعدام شنقا بحق رجلين على خلفية اتهامات مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة، وفق ما أعلنت السلطة القضائية في البلاد اليوم، الثلاثاء، فيما أفادت وسائل إعلام بتنفيذ الحكم في إحدى الساحات العامة.

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وأكد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، "تنفيذ حكم الإعدام بحق أبو الفضل سباهي، وأمير حسين صفاري هذا الصباح".

من جهتها، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بأن إعدام الرجلين حدث بحضور عدد من الأشخاص، في إحدى ساحات مدينة ملك شهر بأصفهان وسط البلاد.

وتابع الموقع أن الرجلين أُدينا بـ"الاعتداء على عناصر الشرطة باستخدام السواطير والسكاكين، وتقييدهم بأعمدة الإشارات على الطرق، وسحبهم على الأرض، بالإضافة إلى صب البنزين عليهم ثم إشعال النار فيهم" في الثامن من كانون الثاني/ يناير.

ومن بين التهم الأخرى الموجهة إليهما ما يعرف بـ"المحاربة" عبر "حمل السلاح وإثارة الخوف والرعب"، إلى جانب "الإفساد في الأرض" عبر "أعمال أخلّت بالنظام العام والأمن في البلاد".

وفي أواخر كانون الأول/ ديسمبر، تحولت الحركة الاحتجاجية التي اندلعت بداية بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، سريعا إلى مظاهرات واسعة النطاق ضد الحكومة، وبلغت ذروتها يومي 8 و9 كانون الثاني/ يناير.

وأفادت السلطات الإيرانية بسقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بسبب ما قالت إنها "أعمال إرهابية" من تدبير الولايات المتحدة وإسرائيل، فيما تصر منظمات حقوقية من خارج إيران على أن قوات الأمن أطلقت النيران على المحتجين.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدد آنذاك بالتدخل عسكريا في إيران، قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا على الجمهورية في 28 شباط/ فبراير، ما أشعل فتيل الحرب الحالية في الإقليم.

ومنذ ذلك الحين، تزايدت الاعتقالات وعمليات الإعدام في البلاد على وقع الحرب والاحتجاجات.

وفي 19 تموز/ يوليو، أُعدم رجلان آخران شنقا في محافظة أصفهان بعد إدانتهما بتهم مماثلة. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تُعد إيران ثاني أكثر دولة في العالم تنفيذا لأحكام الإعدام بعد الصين.