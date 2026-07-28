استطلاع: واحد فقط من كل 3 أميركيين يؤيد الحرب على إيران

كشف استطلاع لـ"رويترز/إبسوس" هبوط تأييد الأميركيين للحرب على إيران لأدنى مستوياته عند ثلث السكان بعد 5 أشهر على اندلاعها، مع ترجيح 69% فشل ترامب بتوضيح أهدافه، رغم ارتفاع طفيف لشعبيته، وسط تأكيد البيت الأبيض عدم التأثر بالاستطلاعات.

أظهر استطلاع أجرته "رويترز" و"إبسوس"، أنه لا يؤيد الحرب على إيران سوى واحد من ​كل ثلاثة أميركيين، وهي أدنى نسبة مسجلة في الاستطلاع منذ ‌الأيام الأولى للحرب، التي بدأت قبل خمسة أشهر.

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وقال معظم المشاركين في الاستطلاع الذي أجري من الجمعة، حتّى الأحد، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فشل ​في شرح أهدافه.

وأوضح الاستطلاع أيضا ارتفاعا طفيفا في شعبية ترامب ​إلى 37%، بزيادة ثلاث نقاط عن الشهر الماضي، ⁠عندما سجلت نسبة تأييده أدنى مستوى لها منذ توليه الرئاسة.

وطرح ترامب ​أهدافا متغيرة لهذا الصراع، مثل مساعدة الإيرانيين على الإطاحة بقادتهم، وتدمير ​قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية، ومنعها من الحصول على سلاح نووي.

وأظهر الاستطلاع أن 69% من الأميركيين، بمن فيهم أربعة من كل عشرة جمهوريين، ​يعتقدون أن ترامب لم "يشرح بوضوح أهداف التدخل العسكري الأميركي في ​إيران".

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، إن ترامب لن يتخذ قرارات بناء ‌على "استطلاعات ⁠الرأي المتقلبة"، وعاودت التأكيد على عزمه على منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقالت ويلز إن "أهم ما يهم الشعب الأميركي، هو أن يكون لديه قائد أعلى يتخذ إجراءات جريئة للحفاظ على أمنهم".

وظلّت نسبة ​تأييد هذه الحرب، ​أقل من ⁠40%، منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات في 28 شباط/ فبراير، وهو ما يشكل تباينا ​صارخا مع الأشهر الأولى من الصراعات الأخرى التي ​اندلعت ⁠في الآونة الأخيرة.

ورغم اختلاف السياق في كل حالة، فقد حظيت الحرب على العراق التي استمرت من 2003 إلى 2011، بتأييد نحو 70% من الأميركيين ⁠في ​أشهرها الأولى.

وخلال الأيام الأولى لحرب أفغانستان، ​التي استمرت من 2001 إلى 2021، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "جالوب"، أن قرابة 90% من سكان الولايات المتحدة، أيّدوا الحرب.